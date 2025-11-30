به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه یدیعوت آحرونوت در نسخه الکترونیکی خود به صفکشیدن هزاران اسرائیلی مقابل ساختمان سفارت پرتغال در تلآویو پرداخت؛ صفهایی که پس از اعلام سفارت مبنی بر امکان دریافت وقت برای صدور یا تمدید گذرنامه بدون نیاز به رزرو قبلی، شکل گرفت.
سفارت پرتغال در اسرائیل اعلام کرده که کارزاری با نام بازگشت به گذشته راهاندازی کرده است که طی آن متقاضیان میتوانند بدون نوبت اینترنتی و تنها با ایستادن در صف، وقت برای ماههای ژانویه و فوریه آینده چه برای تمدید گذرنامه و چه دریافت کارت هویت پرتغالی، دریافت کنند.
این اعلام باعث ایجاد صفهایی بیسابقه شد. برخی از افراد حاضر گفتند که ساعتها منتظر ماندهاند و برخی دیگر پس از دیدن طول صف تصمیم به ترک محل گرفتند.
یک زن اهل منطقه «ریشون لتسیون» بیان کرد: ساعت ۸ صبح رسیدم و حالا ۱۰:۲۰ است. اوضاع دیوانهکننده است. میخواستم برگردم اما قانع شدم بمانم. حدود ۵۰۰ نفر قبل از من هستند.
یکی دیگر از اسرائیلیها به روزنامه یدیعوت آحرونوت گفت: برای تمدید گذرنامه پرتغالی آمدهام… کشورم را دوست دارم، اما گذرنامه پرتغالی فرصتهای بسیاری بهخصوص در اروپا چه برای تحصیل و چه سفر بدون محدودیت، ایجاد میکند.
.
.
موج مهاجرت
این استقبال گسترده در حالی است که میل اسرائیلیها برای بهدست آوردن گذرنامههای اروپایی – بهویژه گذرنامه پرتغالی – به شدت افزایش یافته است؛ گذرنامهای که امکان رفتوآمد آزادانه در کشورهای اتحادیه اروپا و مزایای آموزشی و شغلی را فراهم میکند.
در همین رابطه، روزنامه کالکالیست اسرائیل گزارش داد موج مهاجرت از اسرائیل رو به گسترش است. براساس پژوهشی که سه تن از پژوهشگران برجستۀ دانشگاه تلآویو (پروفسور ایتی آتر، پروفسور نیتای برگمان و دورون زمیر) انجام دادهاند، حدود ۹۰ هزار اسرائیلی بین ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ مهاجرت کردهاند. مهاجرت ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ و ۴۰ هزار نفر تا سپتامبر ۲۰۲۴ پس از سالهایی از ثبات نسبی در تراز مهاجرت بوده است.
بهگفتۀ این روزنامه، پیامد خطرناکتر این روند، از دست رفتن ۱.۵ میلیارد شِکِل (۳۹۵ میلیون دلار) از درآمدهای مالیاتی دولت اسرائیل در این دوره است؛ مبلغی که در صورت باقیماندن مهاجران در اسرائیل، سالانه تکرار نمیشد.
.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما