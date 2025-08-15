به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ظهر امروز جمعه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ در جمع زائران اباعبدالله الحسین(ع) در موکب محسنین در کربلای معلی، با تأکید بر اینکه «دینداریِ اهل‌بیتی» تنها مسیر سعادت انسان است، اربعین را فرصت بزرگِ بصیرت‌افزایی برای شناخت تزویر در تاریخ و امروز دانست و گفت: جامعه وقتی در آزمون‌ها قرار می‌گیرد، اگر دین ابزار قدرت‌طلبی شود، حقیقت کنار می‌رود؛ راه درست، شناخت دین، باور به آن و سپس دینداری است.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در افشای تزویر اموی، «روایتگری دقیق جنایت‌ها» را وظیفه امروز عالمان و مصلحان خواند و افزود: اطاعت امروزِ ما از ولیّ‌فقیه، تجلی اطاعت از امام زمان(عج) است.

دینداری بر مدار اهل‌بیت(ع)؛ شناخت مسیر، شرط هدایت

آیت‌الله رمضانی با دعوت به توجه و اخلاص در زیارت اربعین، سخن را با این محور آغاز کرد که هر انسان برای پیمودن مسیر، باید نخست خودِ مسیر را بشناسد. به گفته وی، اهل‌بیت(ع) راه را شناساندند؛ هرکس در این مسیر باشد در هدایت است و هرکس از آن خارج شود گرفتار گمراهی.

وی با اشاره به روایات تمسک به اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: خداوند بشریت را به‌وسیله پیامبران و شیعیان به‌وسیله اوصیای پیامبر(ص) در بوته آزمون قرار داده است؛ گروهی راه هدایت را شناختند و سعادتمند شدند، و گروهی به‌سبب ناآگاهی یا انکار، در کفر، شرک یا نفاق افتادند.

سه مواجهه با دین: انکار، ابزارسازی و دینداریِ برای خودِ دین

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه تاریخ نشان داده مردم سه گونه با دین روبه‌رو شده‌اند، گفت: اولین مواجهه «رد کامل دین» بود؛ گروهی هیچ دینی را نپذیرفتند و حتی پیامبران را انکار و به شهادت رساندند.

وی مواجهه دوم را «دین به عنوان ابزار قدرت» دانست و تاکید کرد: گروهی دین را ابزاری برای سلطه و قدرت‌طلبی کردند که در دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس ضربات سنگینی به اسلام زد.

وی مواجهه سوم را «دین برای دین» معرفی و اظهار کرد: عده‌ای دین را برای هدایت، معنویت و سعادت انسان‌ها خواستند و در این نگاه انبیا و اولیای الهی قرار داشتند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مفاد صلح‌نامه امام حسن مجتبی(ع) با معاویه اشاره کرد و گفت: امام حتی نسبت به به‌کاربردن عنوان «امیرالمؤمنین» برای معاویه هشدار داد و نیز نسبت به تعیین جانشین (یزید) بعد از او، تا حقیقت دین از ابزار قدرت‌طلبی مصون بماند.

وی با تشریح صحنه‌هایی از واقعه کربلا گفت: آنان که با حسین‌بن‌علی(ع) جنگیدند، از واژگان مقدس برای فریب استفاده می‌کردند؛ حتی نماز را دستاویز می‌ساختند تا حق را باطل جلوه دهند. به نقل از امام باقر(ع)، عده‌ای گمان می‌کردند با کشتن حسین(ع) به خدا تقرب می‌جویند؛ این یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های تاریخ اسلام است.

آیت‌الله رمضانی با یادکرد ماجرای قرآن بر نیزه و فتنه خوارج گفت: تزویر یک روی زیبا دارد که عوام را می‌فریبد؛ نماز، جماعت، شعارهای دینی و آیات قرآن. اما باطنش باطل است. او نمونه‌ای تاریخی آورد: قاری خوش‌خوانِ قرآن که در میدان جنگ، رو در روی ولیّ خدا ایستاد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: شعارهایی مانند «حکم از آنِ خداست»، اگر بدون شناختِ مجریِ حکم و ولیّ الهی تکرار شود، به ابزار باطل تبدیل می‌شود.

وی با استناد به آموزه‌های نبوی درباره امیرالمؤمنین(ع) گفت: پیامبر(ص) مکرر علی(ع) را میزانِ حق معرفی کرده است؛ حق مدار علی است و راه درست، «شناخت حق است تا مردمان، اهلِ حق را بشناسند.

به‌گفته آیت‌الله رمضانی، وقتی بصیرت جمعی کاستی می‌گیرد، تزویر موجب کنار رفتن علی(ع)، فشار بر امام حسن(ع) و شهادت جانگداز امام حسین(ع) می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) محور اصلی پیام اربعین را بصیرت برای شناخت تزویر دانست و افزود: اگر جامعه تزویر را نشناسد، فریب می‌خورد. نقش حضرت زینب(س) در تمام مسیر اسارت، شناساندن تزویر بود؛ او و امام سجاد(ع) در شام چنان روشنگری کردند که کاخ یزید در همان چند روز لرزید و خود او به عقب‌نشینی وادار شد.

گفتمان اربعین در برابر گفتمان تحقیر، تهدید و تسلیم

وی با ترسیم دو گفتمان در جهان امروز گفت: گفتمان اهل‌بیتی و اربعینی، حامل عزت، عدالت، عقلانیت و معنویت است؛ در برابرِ گفتمان تحقیر، تهدید و تسلیم که خروجی‌اش ذلت و خواری ملت‌هاست.

آیت‌الله رمضانی با انتقاد از نژادپرستیِ مدرن و استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر افزود: تاریخ برده‌داری، کشتار بومیان، فجایع جنگ‌های جهانی و بمباران‌های هسته‌ای، و نیز حمایت از جنایت علیه ملت‌ها نشان می‌دهد وقتی «نظام ارزشی و دینی» نباشد، علم به ابزار درندگی تبدیل می‌شود.

فلسطین؛ مسئله محوری امت

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با نقل دیدگاهی از شهید مطهری گفت: اگر پیامبر(ص) امروز در میان ما بود، نخستین مسئله او فلسطین بود؛ زیرا فلسطین صرفاً یک جغرافیا نیست، بلکه به اصل و حقیقت اسلام گره خورده است.

وی با اشاره به سیاست «حق وتو» در نهادهای بین‌المللی، آن را ابزاری برای عقیم‌سازی اراده ملت‌ها دانست.

آیت‌الله رمضانی با هشدار نسبت به عقب‌نشینی در برابر نظام سلطه گفت: تجربه تاریخ نشان داده است که عقب‌نشینی یک‌قدمی ما، پیشروی ده‌قدمیِ دشمن را در پی دارد.

به گفته دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، امروز پیوند «دین و علم» که جمهوری اسلامی منادی آن است، تنها راهِ مهار علمِ بی‌مهار و جلوگیری از تکرار فجایع انسانی است.

شناخت امام؛ شرط نجات از «مرگ جاهلی»

وی با استناد به روایات «شناخت امام» را شرط نجات دانست و افزود: هر کس امام زمانش را نشناسد، گرفتار مرگ جاهلی می‌شود.

آیت‌الله رمضانی، دعای معروف «اللهم عرّفنی حجّتک...» را یادآور شد و گفت: در کنار ولیّ خدا بودن هزینه دارد و تاریخ اسلام از پیامبر(ص) تا امیرالمؤمنین(ع) و سیدالشهدا(ع) پر از پرداخت این هزینه‌هاست. راه درست، سپردن خود به امام و پرهیز از «اجتهادهای شخصیِ بی‌پایه» است؛ چنان‌که امام رضا(ع) بر صبر، مقاومت و مراقبت در سختی‌ها تأکید کرده‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با انتقاد از واژه‌بازی‌های فریبنده روزگار ما—از «حقوق انسان» و «آزادی» تا «صلحِ از مسیر جنگ»—گفت: بسیاری از انحراف‌ها محصول فهم‌های تحریف‌شده از متون دینی است. اربعین باید یاری‌گر ما در روشنگری و زدودن این تحریف‌ها باشد؛ همان‌گونه که در زیارت اربعین آمده است: امام(ع) برای نجات بندگان از جهالت و حیرت قیام کرد.

از منبر شام تا روایتگری امروز

وی با تأکید بر «روایتگری دقیق و بی‌کم‌وکاستِ جنایت‌های امروز» گفت: اگر این روایتگری درست انجام گیرد، می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور باشد. از نگاه او، اربعین یک «نمایش بزرگ معنوی بی‌بدیل» در دنیاست که می‌تواند جهان را برای پذیرش منجی آماده کند؛ لازمه‌اش افزایش معرفت، محبت و اطاعت است و امروز «اطاعت» در تبعیت از ولیّ‌فقیه، امام خامنه‌ای(دام‌ظلّه) تجلی یافته است.

آیت‌الله رمضانی در بخش پایانی با اشاره به پژوهش‌های چند دهه‌ای درباره حضور اهل‌بیت(ع) در اربعینِ نخست گفت: گرچه دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد، اما بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، استدلال‌های نفی حضور مخدوش است و نتیجه تحقیق آن است که اهل‌بیت(ع)—از جمله حضرت زینب(س)—در اربعینِ نخست به کربلا رسیدند.

