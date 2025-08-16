به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی «آموزههای اربعین حسینی و راهکارهای توسعه گفتمان اربعین» از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در کربلای معلی برگزار شد.
در این همایش که اندیشمندانی از کشورهای ایران، پاکستان و هندوستان، از قارهی اروپا و آمریکا حضور داشتند، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر ضرورت روشنگری تأکید کرد و اظهار داشت: از هر جهت باید وظایف و تکالیفمان را بشناسیم. در این زمینه خواص نقش دارند و مردم تابع خواص هستند. علامه جوادی آملی میفرمایند: عوام تابع خواص هستند و خواص، تابع اخص هستند. خطر آن زمانی است که خواص تابع عوام شوند. لذا مهم این است که خواص به وظیفه خودشان به درستی عمل کنند.
وی درباره نقش خواص در جامعه یادآور شد: امام حسین(ع) در سال 58 هجری قمری یعنی دو سال قبل از واقعه کربلا، خطبهای را در منا ایراد کردند. برخی از بزرگان مثل آیتالله مصباح این خطبه را به تفصیل شرح کردند. سیدالشهداء(ع) تأکید میکنند که کوتاهی از خواص است، به دلیل اینکه خواص به وقت عمل نکردند و چون به وقت عمل نکردند، عدهای به قصد قربت برای کشتن امام حسین(ع) به کربلا عزیمت کردند. تعبیر امام باقر(ع) این است که «کلهم یتقریبون الی الله بقتل حسین» یعنی برای قتل امام حسین(ع) قصد قربت کردند. یعنی خواص و عالمان جامعه در جهاد تبیین و روشنگری، نقش بسیار مهمی دارند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اضافه کرد: این وظیفه عالمان است که بدعت و تزویر را به جامعه معرفی کنند. زیرا در تاریخ به وسیله تزویر از دین استفاده ابزاری کردند. سی سال از رحلت پیامبر(ص) نگذشته بود که قرآن را بر بالای نیزه بردند و عدهای فریب خوردند. لذا نزد علی(ع) آمدند گفتند که ما نمیدانیم حق با چه کسی است! از این رو وظیفه عالمان دین این است که معروف و منکر را به درستی به جامعه بشری بشناسانند.
وی درباره مسئولیت سنگین علما عنوان کرد: عالمان و کسانی که نقش رهبری در جامعه دارند، در روز قیامت بیشتر مورد سوال قرار میگیرند و مسئول خواهند بود. چون قرآن به صراحت انسان را پاسخگو و مسئول معرفی می کند. خداوند در آیه 36 سوره اسراء میفرماید: «انّ السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولا». «به راستی که گوش و چشم و دل، همه اینها مورد سؤال قرار خواهند گرفت». این مسئولیت به واسطه نعمتهای فراوان، متوجه انسان است؛ این مسئولیت هم فردی و هم اجتماعی است و جنبه اجتماعی آن بیشتر است. از این رو، اگر احکام دین را ملاحظه کنید مسئولیتها و احکام فردی باید در اجتماع تاثیر بگذارد.
آیت الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تمدن نوین اسلامی اظهار داشت: من در یک سخنرانی، 20 ویژگی را برای تمدن اسلامی ذکر کردم. برای تمدن نوین اسلامی هم سختافزار و هم نرمافزار میخواهیم. بنابراین برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باید تلاش بسیاری کرد و وظایف و تکالیف بسیاری بر مسلمانان متوجه است که در این مسیر حرکت کنند.
وی با بیان اینکه ما با جامعهای مواجه هستیم که کرامت بشری آسیب خورده است، ادامه داد: قرآن میفرماید: «لقد کرّمنا بنی آدم» ما به همه کرامت دادیم، ولی امروز کرامت بشری آسیب خورده است. میدانید که کرامت یک اصل ایجابی قرآن است و قرآن بر آن تاکید میکند. ما در جامعهای به سر میبریم که عدالت آسیب خورده و به عدالت ظلم میشود؛ به برخی از واژهها مثل کرامت و عدالت ظلم میشود. امروزه بحث حقوق انسان مطرح میشود ولی بدترین کارهای ضد حقوق انسانی انجام میدهند. بحث فقرزدایی را مطرح میکنند اما جامعه جهانی با فقر مواجه است. امروزه یک میلیارد کودک از سوءتعذیه رنج میبرد؛ ده درصد ثروت دنیا در اختیار نود درصد است و از طرف دیگر، نود درصد ثروت دنیا در اختیار ده درصد است. این یعنی بیعدالتی و عدم توزیع عادلانه ثروت، در حالی که ثروت برای همه است و برخی کشورها اجازه ندادند ثروت به همه برسد. در آفریقا مردم از گرسنگی میمیرید ولی برخی از کشورها ثروت بشریت را استعمار میکنند، امروز جامعه جهانی از بیعدالتی، تبعیض، فقر و مسائل دیگر رنج میبرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروزه درّندگی گرگان را در جامعه بشری میبینیم و رنج میبریم. وزیر صهیونی اعلام میکند که وقتی کودکی در غزه کشته میشود من لذت میبرم! وقتی همه به آنها میگویند که به اهالی غزه کمک کرد و به آنها غذا داد، صهیونیستها میگویند که باید بر سر آنها بمب ریخت. این نهایت توحش، درّندگی و وحشیگری است که در این زمان با آن مواجه هستیم.
وی همچنین گفت: سازمانهای بینالمللی در مقابل این ظلمها چقدر بازدارنده بودند؟ چقدر جلوی این ظلمها را گرفتند؟ جنایات رژیم صهیونیستی در طول تاریخ بشری بینظیر است و ناقض حقوق بشر و تمام بیانیهها و قطعنامهها است. هیچکس نمیتواند جلوی این ظلم را بگیرد، از این جهت نسبت به این درندگی، توحش، بربریت و اعمال ضد حقوق بشری، خیلی چیزها به مسخره گرفته شده است؛ عدالت، حقوق انسان، حقوق زنان و حقوق کودکان به مسخره گرفته شده است. غربیها حقوق حیوان را مطرح میکنند اما به راحتی سر انسان را از تن جدا و او را نابود میکنند. 80 تُن بمب میریزند تا شخصیتی مثل سید حسن نصرالله را از بین ببرند. مگر سید حسن و سید هاشم چه میگفتند؟ امروزه بشر را تهدید و تحقیر، و به تسلیم دعوت میکنند. این آن چیزی است که هماکنون با آن مواجه هستیم.
آیت الله رمضانی در بیان راهکارهایی عنوان کرد: با این اتفاق باید چه کار کرد؟ باید مثل برخی از حکام مسلمان که سکوت کردند باید سکوت کنیم؟ امروز ما را به صلح مطلق دعوت میکنند، صلح مطلق یعنی تمام این جنایتها را تائید کنیم؟! کشورهای اسلامی بروند و در تلآویو سفارت افتتاح کنند؟! در آیات و روایات و فرهنگ اهل بیت(ع)، صلح مطلق نداریم. چون آنچه که از آیات و روایات استفاده میشود صلح عادلانه است نه صلح مطلق که ظلم را تائید کنیم. امیرالمومنین(ع) فرمود: «کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا» این از تعلیم اهل بیت(ع) برای ما است. وظیفه ما همانی است که زینب(س) به ما آموخت. سال 61 ظلم بزرگی اتفاق افتاد ولی در کمتر از چهل روز کاخ یزید را نابود کرد. لذا حضرت زینب(س) چند روز بیشتر در شام نماند، گفتند اگر بیشتر بماند این کاخ از بین میرود.
وی بر روایتگری صحیح از ظلم متوحشانه غرب تأکید کرد و افزود: امروزه ظلم باید گفته شود و از آن، روایت ارائه گردد. وظیفه ما همان وظیفه زینبی برای معرفی درست ظالمان زمانه، با روایتگری صحیح از جنایتهایی است که در دنیا رخ میدهد. در این صورت، جهالت و حیرت از بین میرود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود درباره جایگاه عاشورا و اربعین حسینی گفت: عاشورا در همه زمینهها به معنی واقعی کلمه برای تسخیر قلوب، معجزه است و روز به روز، قلوب بیشتری را مسخر میکند. از این رو لازم است به جنبهی معرفتی و معنوی آن بیش از همه توجه شود و در کنار امام و ولی خدا بودن را باید تجربه کرد. حسین علیه السلام برای همه الگو است. «لکم فیّ اسوه» او برای شیعیان، مسلمانان، همهی پیروان ادیان و همهی آزادگان جهان، اسوه است. از این جهت، اربعین یک فرصت بینظیر است و باید از این فرصت برای رسیدن به ظهور استفاده کنیم.
وی درباره جایگاه اربعین اظهار داشت: اربعین بزرگترین همایش در طول تاریخ است اما مهم این است که دشمن، فرصتهایی که برای مسلمانان ایجاد میشود را میخواهد به تهدید تبدیل کند، از این رو ما نباید اجازه این کار را بدهیم. قطعاً اربعین وحشتی در میان دشمنان ایجاد کرده، به همین جهت آنها نقشه میکشند و خرافات را ترویج میدهند لذا عالمان دین باید مراقب باشند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان گفت: امام حسین(ع) بهترین الگوی تحقق کرامت و عدالت و آموزش دادن مسئولیت جهانی به کل بشریت بوده است.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما