رونمایی از سامانه هوش مصنوعی «ضد ربا»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، روح‌الله مهبودی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس اظهار کرد: در اقدامی نوآورانه و با هدف استفاده از فناوری‌های روز در خدمت عدالت اقتصادی، سامانه هوش مصنوعی «ضد ربا» با نشانی اینترنتی www.realngo.ir توسط واحد «ضد ربا» در سازمان بسیج حقوقدانان راه‌اندازی و رونمایی شد.

به گفته وی، این سامانه با مأموریت پیشگیری، شناسایی و مقابله با معاملات ربوی، ارائه خدمات مشاوره تخصصی حقوقی، فقهی و روانشناسی و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار ربا طراحی شده است.

مهبودی، پدیده ربا را یکی از معضلات دیرینه نظام اقتصادی دانست که ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز تهدید می‌کند؛ که امروز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین علمی و فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، می‌توانیم گامی عملی و مؤثر برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی معاملات برداریم.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس با تأکید بر اینکه سامانه ضد ربا نمونه‌ای ارزشمند از تلفیق دانش حقوقی، فقهی و فناوری روز است که می‌تواند الگویی ملی برای مقابله با این آسیب باشد، تصریح کرد: این موفقیت بدون تلاش‌های بی‌وقفه تیم هوش مصنوعی و زحمات مجدانه مسئول واحد ضد ربا، با مدیریت مرتضی رجاقمی، امکان‌پذیر نبود.

وی تشریح کرد: از ماه‌ها کار شبانه‌روزی، تحقیق، بررسی قراردادها و برنامه‌ریزی دقیق گرفته تا پیاده‌سازی فنی و تست‌های مکرر، همه با هدف ارائه ابزاری کارآمد و مطمئن برای مردم انجام شده است. این مجموعه امروز می‌تواند به مردم، نهادهای اقتصادی و حتی قانون‌گذاران کمک کند تا تصمیمات دقیق‌تری در زمینه مقابله با ربا بگیرند.

مهبودی در پایان گفت: به گفته کارشناسان، این سامانه علاوه بر تحلیل و بررسی هوشمند قراردادها پیش از انعقاد، امکان ارائه راهکارهای اصلاحی و جایگزین را فراهم کرده و بخشی از توان خود را به پیشنهادهای قانونی برای مقابله مؤثرتر با ربا اختصاص داده است. این پیشنهادها در آینده نزدیک به مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ارائه خواهد شد.

