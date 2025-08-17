تقدیر سفیر ایران از مرجعیت، دولت و مردم عراق به خاطر برگزاری موفق مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد کاظم آل صادق»، سفیر ایران در عراق، ضمن تحسین میزبانی بی‌نظیر عراقی‌ها، این مراسم را نمادی از وحدت و مقاومت در برابر دشمنان منطقه دانست و از حضور باشکوه و منظم زائران ایرانی نیز قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، محمد کاظم آل صادق، در بیانیه خود آورده است: به نام پروردگار حسین(ع) و به یاد لبیک عاشقان به ندای «هل من ناصر ینصرنی» و در تجدید آن پیمانی که به آن ایمان داریم و بر آن ایستاده‌ایم، پیمانی که با تمام وجود بسته‌ایم و با زبان دل می‌گوییم: ما بر آن عهد که بستیم، هستیم.

سفیر ایران در این بیانیه تصریح کرده است: در این مسیر که به کربلا می‌رسد، عشق معنا می‌یابد و اخلاص تجسم پیدا می‌کند. در میان تمام زیبایی‌های اربعین، تصویر قلب‌های پاک فرزندان عراق، زیباترین است. شما صاحبان موکب‌ها، میزبانان بی‌ادعای این مسیر نورانی، این مسیر ظهور مهدی موعود(عج) هستید. شما نه فقط درهای خانه‌هایتان که قلب‌هایتان را به روی زائران گشودید. با تکه‌ای نان ساده، جامی آب و فرشی از خاک، اما با دستانی سرشار از عشق و نگاهی آسمانی، به جهان معنای کرم، سخاوت و بخشش را آموختید.

آل صادق در ادامه افزوده است: شما به ما آموختید که خدمت به حسین(ع) مرزی نمی‌شناسد. ای فرزندان کرامت، ما از شما مهر و مودت آموختیم. قلب‌های شما حسینی شد و با تمام وجود، بدون هیچ چشمداشت و انتظار جبران، بدون تکلف و بدون توقف، پذیرای زائران حسین بود. از اعماق قلب، به زبان اشک و از منطق معرفت، می‌گوییم: ای مردم عراق، از شما سپاسگزاریم. از مرجعیت عالی گرفته تا دولت و ملت، به‌ویژه عشایر غیور، جوانان پرشور، خواهران زینبی و تمامی نیروهای امنیتی، آن چشم‌های بیداری که شب را به روز رساندند تا امنیت زائران را برقرار کرده و ابرهای تاریکی، جهل و کینه را دور کنند.

ای ملت شریف عراق، ما خاک زیر پایتان را می‌بوسیم زیرا راه حسین(ع) را با گل فرش کردید. این ترکیب شگفت‌انگیز از سفره‌های احسان حسین(ع) که سرشار از کرم، معنویت و مقاومت است، فریاد «هیهات من الذله» را تکرار می‌کند؛ فریادی که امروز پایه‌های دشمنان امت ما در منطقه را به لرزه درآورده و ناتوانی آن‌ها در تفرقه‌افکنی میان ملت‌ها را آشکار کرده است و ان‌شاءالله با الگو گرفتن از نهضت حسین(ع)، پرچم ستم و اشغالگری از منطقه برچیده خواهد شد.

سفیر ایران در پایان پیام خود افزوده است، لازم می‌دانم از ملت عزیز و گرانقدر و بزرگ ایران نیز که با حکمت، معرفت، وقار و متانت در این حماسه بزرگ اربعین سیدالشهدا شرکت کردند و تمام قوانین و آداب کشور برادر و دوست، عراق عزیز را رعایت کردند، تشکر کنم و خطاب به آنها بگویم شما مایه فخر و مباهات هستند.

