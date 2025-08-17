به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم «دنیا الشمری» رئیس کمیسیون زنان و خانواده پارلمان عراق در حاشیه همایش بین‌المللی «اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی» با خبرنگار ابنا درباره ابعاد گوناگون پیاده‌روی اربعین و جایگاه زنان گفت‌وگو کرد.

وی درباره نقش حضرت زینب(س) در واقعه‌ی کربلا و پس از آن اظهار داشت: ایشان بهترین شخصیتی است که نقش یک زنِ رهبر را ایفا کرد. او تلاش کرد تا یک خانواده منسجم بماند. زینب(س) توانست روایت داستان پیروزی قیام حسینی را بیان کند. از سوی دیگر، امام حسین(ع) با ریختن خون خود، الگویی برای همه آزادگان و کسانی شد که به دنبال ثبات در راه حق هستند.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده پارلمان عراق درباره میزبانی مردم عراق از زائران اربعین گفت: ما در ایام اربعین از همه زائرانی که به عراق می‌آیند استقبال می‌کنیم و به آن‌ها می‌گوییم: اهلاً و سهلاً، به کشور دومتان خوش آمدید. شما مهمان نیستید بلکه صاحب‌خانه‌اید. یک زن عراقی هر آنچه که دارد، از باب کرم و عطا به زائران تقدیم می‌کند. عراقی ها نشان دادند که اهل ضیافت هستند و سفره حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در این ایام، از دورترین نقاط در شمال و جنوب عراق، تا کربلای معلی برپا بود و اساس این سفره حبّ و عطا است. چون راه اهل‌بیت(ع) راه حق است و گرمای هوا و دمای بالا و تشنگی، عراقی‌ها را از خدمت گذاری باز نداشت. آنان این کار را انجام می‌دهند و می‌گویند: خستگی و گرما ما را بازنمی‌دارد و ما در مسیر اهل بیت(ع) استوار هستیم.

وی درباره ارزش حجاب عنوان کرد: ما با حجاب و لباس‌های مشکی می‌گوییم که از دوست‌داران و محبّان فاطمه زهرا(س) هستیم و همیشه در مسیر حضرت زینب(س) حرکت می‌کنیم. ما این شعار و حجاب را به همه نقاط جهان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب می‌رسانیم.

دنیا الشمری درباره جایگاه زن در غرب و جایگاه واقعی او در جامعه یادآور شد: امروز افکار غربی بر آزادی تاکید دارد اما آزادی به معنای خروج از خانواده نیست، چون امروز زن با حضور خود در کنار برادر، پدر و همسر و فرزندش قوی است. قدرت زن به حضور او در داخل خانواده است تا یک زنی قوی بوده، سپری محکم‌تر در داخل خانواده باشد و بتواند در جامعه توفیقاتی کسب کند.

وی به تعاملات کمیسیون زنان و خانواده پارلمان عراق با مجمع جهانی اهل بیت(ع) و ایران اشاره کرد و افزود: ارتباط ما با مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش‌های فرهنگی مستمر است. مکاتباتی با وزارت آموزش عالی داشتیم تا از تجربه ایران در تأسیس دانشکده خانواده استفاده کنیم. چون در عراق دانشکده خانواده نداریم. از این رو، ما به دنبال تأسیس و افتتاح دانشکده خانواده با همکاری جمهوری اسلامی ایران هستیم.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده پارلمان عراق در پایان گفت: در موضوع خانواده با جمهوری اسلامی ایران همکاری جدّی داشتیم. چون جمهوری اسلامی ایران به بنای خانواده و ارتباط بین اعضای خانواده و وحدت بین آن‌ها توجه دارد.

