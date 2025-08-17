جاماندگان کربلا: طرماح بن عدی طائی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حبیب از سالها پیش در انتظار این واقعه بزرگ بود و هر طور که بود خودش را به کربلا رساند. زهیر اصلاً از پیروان اهلبیت (ع) نبود اما فقط چند روز پیش در فرصتی کوچک تصمیم بزرگی گرفت و گوی سبقت را از پیروان چندین ساله امام حسین (ع) ربود. حر بن یزید ریاحی ساعتی پیش حسینی شد و جانش را فدای امام زمانش نمود. مردان عاشورا فرصت با امام بودن را شناختند و خودشان را به موقع به امامشان رساندند. اما برخی دیگر درنگ کردند و جا ماندند.



یکی از این افراد طرماح بن عدی طائی بود. که به امام حسین (ع) عرضه داشت: «من قدری آذوقه دارم که برای خانواده‏ ام می ‏برم. می‏روم و برمی‏ گردم؛ اگر به شما رسیدم، از جمله‏ یاران شما هستم»

امام به او فرمود: «اگر خواستی بشتاب؛ خدا تو را رحمت کند».



به نزد خانواداش رفت و پس از اندکی درنگ بازگشت و خبر شهادت حسین (ع) و یارانش را شنید.[1]



طرماح دلش با امام بود اما اهل سرعت و سبقت نبود و از قافله شهدای کربلا جا ماند.



امام علی (ع): «هر کس فرصت را از زمانش به تأخیر اندازد، مطمئن باشد که آن را از دست می دهد»[2]



منبع:

[1].ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۵۰.

[2]. غرر الحکم : ۸۷۹۵