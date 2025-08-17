  1. صفحه اصلی
جاماندگان کربلا: طرماح بن عدی طائی

۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴
کد خبر: 1717509
منبع: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع)
جاماندگان کربلا: طرماح بن عدی طائی

طرماح بن عدی طائی یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ عاشورا است که در واقعه کربلا به دلیل عدم توانایی در حضور در میدان نبرد، به عنوان یک جامانده شناخته می‌شود. او از جمله افرادی بود که با وجود تمایل به یاری امام حسین (ع)، به دلایل مختلف نتوانست به کربلا برسد. پس از واقعه، طرماح به عنوان یک شاهد و راوی وقایع کربلا، نقش مهمی در انتقال پیام و یاد شهدای کربلا ایفا کرد و به ترویج فرهنگ عاشورا کمک نمود.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حبیب از سالها پیش در انتظار این واقعه بزرگ بود و هر طور که بود خودش را به کربلا رساند. زهیر اصلاً از پیروان اهلبیت (ع) نبود اما فقط چند روز پیش در فرصتی کوچک تصمیم بزرگی گرفت و گوی سبقت را از پیروان چندین ساله امام حسین (ع) ربود. حر بن یزید ریاحی ساعتی پیش حسینی شد و جانش را فدای امام زمانش نمود. مردان عاشورا فرصت با امام بودن را شناختند و خودشان را به موقع به امامشان رساندند. اما برخی دیگر درنگ کردند و جا ماندند.

یکی از این افراد طرماح بن عدی طائی بود. که به امام حسین (ع) عرضه داشت: «من قدری آذوقه دارم که برای خانواده‏ ام می ‏برم. می‏روم و برمی‏ گردم؛ اگر به شما رسیدم، از جمله‏ یاران شما هستم» 
امام به او فرمود: «اگر خواستی بشتاب؛ خدا تو را رحمت کند». 

به نزد خانواداش رفت و پس از اندکی درنگ بازگشت و خبر شهادت حسین (ع) و یارانش را شنید.[1] 

طرماح دلش با امام بود اما اهل سرعت و سبقت نبود و از قافله شهدای کربلا جا ماند. 

امام علی (ع): «هر کس فرصت را از زمانش به تأخیر اندازد، مطمئن باشد که آن را از دست می دهد»[2] 
 

منبع: 

[1].ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۵۰.
[2]. غرر الحکم : ۸۷۹۵

