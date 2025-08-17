نشست «نهضت حسینی مکتب همیشه جاودان» در شهر سامرا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت اربعین شهادت سرور آزادگان جهان اباعبدالله الحسین(ع)، نشست «نهضت حسینی مکتب همیشه جاودان» توسط سادات رضوی به مدیریت شیخ فاضل محمود و با همکاری بنیاد بین‌المللی عاشورا، در شهر سامرا در روز اربعین حسینی برگزار شد.

در این جلسه علمای اهل سنت، نمایندگان عتبات عالیات، سران عشایر سامرا و استان صلاح الدین، نماینده وقف سنی سامرا و نمایندگان حشد الشعبی و جمعی از مردم سامرا، وشهرستان‌های استان صلاح الدین حضور داشتند.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، آقای سید فؤاد الحداد الحسنی شاعر اهل بیت(ع) و از اهالی این سامرا، ضمن قرائت قصائدی درباره منزلت اهل بیت و امام حسین علیهم السلام، و تشکر از بانیان این نشست، از تنی چند از شخصیت‌های معروف دعوت نمود تا به ایراد مطالب خود به همین مناسبت بپردازند.

ابتدا شیخ احسان ابراهیم علوی رئیس اداره وقف سنی سامرا گفت: اگر در این جلسه بزرگداشت، از شهادت امام حسین(ع) سخنی به میان نمی‌آمد، خود برپائی آن دارای پیام معنوی است. زیرا این جلسه دارای اهمیت است و در این شهر مقدس شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس از طوائف مختلف و قشرهای جامعه عراق حضور دارند که شایسته است از برگزارکنندگان آن تشکر و قدردانی شود.

در ادامه شیخ محمد الجابری رئیس اتحادیه عشایر عراق درباره فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و ضرورت فرا گرفتن درس و عبرت از این نهضت از آغاز تا مسیر حرکت کاروان اسرا از کربلا به کوفه و سپس تا شام، سخنانی به میان آورد و تاکید نمود که دشمنان سعی دارند آموزه‌های این نهضت را از بین برده و یا آن را مخدوش سازند. ولی پرتو تعالیم این نهضت در سراسر جهان نمایان گردیده و چند روز پیش در پارلمان کانادا درباره مظلومیت و عدالت‌خواهی امام حسین علیه السلام سخن به میان آمد .

وی تاکید نمود: عراق بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت دارد. چون این کشور مورد هدف دشمنان قرار گرفته تا ایمان و اعتقاد ما را از بین ببرند و یهودیان با طرح‌های توطئه‌گرایانه خود درصدد هستند تا بار دیگر داعش و گروه‌های تکفیری را علیه ما مسلمانان تحریک ‌کنند. علمای اهل سنت شهر فلوجه چند روز پیش نیز به دولت و ملت هشدار دادند که داعش در صدد حمله به استان‌های عراق است.

این عالم دینی جنایات داعش را در موصل یادآور شد و گفت: آنان مراکز دینی و تمدنی شهر موصل را ویران کردند و جنایات بی‌شماری را مرتکب شدند.

دکتر عواد قاسم رسن از اساتید دانشگاه المستنصریه بغداد، پیرامون رسالت نهضت عاشورا و پیام‌های امام حسین(ع) در مورد احیای دین جد بزرگوارش و تحقق امر به معروف و مبارزه با منکر و اصلاح در دین اسلام سخنانی ایراد کرد.

در ادامه این نشست فرهنگی، شیخ محمود ابو عجمه مدیر اداره مبارزه با تروریسم فکری در استان صلاح الدین و نیز حاج علی الحیدری از اعیان شهر دجیل و مسئول مواکب حسینی در این شهر پیرامون نهضت حسینی سخنرانی نمودند.

در پایان حاضران از برکت سفره امام حسین(ع) به صرف نهار بهره مند شدند.

خاطرنشان می‌گردد موکب سادات رضوی با همکاری بنیاد بین‌المللی عاشورا در طول چند روز با پختن غذا و ارائه آب، چای، شربت و میوه به زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام خدمت‌رسانی کرد.

