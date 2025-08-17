  1. صفحه اصلی
پیام کمیسیون عالی شیعیان افغانستان به مناسبت روز «پیروزی امارت اسلامی» یا استقلالی در هاله‌ای از ابهام؟

۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۱
پیام کمیسیون عالی شیعیان افغانستان به مناسبت روز «پیروزی امارت اسلامی» یا استقلالی در هاله‌ای از ابهام؟

کمیسیون عالی شیعیان افغانستان به مناسبت ۲۴ مرداد، روز بازگشت طالبان به قدرت، پیامی صادر کرده و این روز را «نقطه عطف استقلال و آزادی ملت مسلمان افغانستان» توصیف کرده است؛ اما پرسش مهمی که همچنان میان مردم و تحلیل‌گران مطرح است این است که آیا واقعاً افغانستان به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی رسیده یا آنچه به نام استقلال معرفی می‌شود، بیشتر سرابی است در میان بحران‌ها و وابستگی‌های عمیق خارجی؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان در پیامی به مناسبت ۲۴ مرداد ـ روزی که طالبان چهار سال پیش پس از خروج نیروهای خارجی بار دیگر قدرت را در دست گرفت ـ این روز را «تاریخی و سرنوشت‌ساز» خوانده است.

در پیام این نهاد آمده است که «پس از سال‌ها جهاد، قربانی و مبارزه، ملت مسلمان افغانستان به رهبری امارت اسلامی توانست اشغال نظامی را خاتمه دهد و استقلال کامل سیاسی و نظامی کشور را به دست آورد.»

این پیام با قدردانی از مجاهدین، خانواده‌های شهدا و معلولین همراه است و بر تعهد حکومت سرپرست در جهت «تقویت نظام اسلامی، تأمین امنیت، عدالت، تعلیم و تربیه اسلامی و رفاه مردم» تأکید می‌کند. همچنین، کمیسیون عالی شیعیان از ملت مسلمان افغانستان خواسته است با «وحدت، همبستگی و اطاعت از احکام الهی» در مسیر ساختن آینده‌ای «مستقل و با عزت» گام بردارند.

با این حال، منتقدان نگاه متفاوتی دارند. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که استقلال واقعی، فراتر از خروج نظامی خارجی‌هاست.

آنان می‌پرسند: وقتی افغانستان هنوز از نظر اقتصادی به کمک‌های خارجی وابسته است، وقتی هزاران جوان برای کار و نان ناچار به مهاجرت‌اند، وقتی زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم شده‌اند، و وقتی بسیاری از اقوام و مذاهب در ساختار قدرت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، آیا می‌توان از «استقلال کامل» سخن گفت؟

به باور این منتقدان، استقلالی که کمیسیون عالی شیعیان و حکومت سرپرست از آن سخن می‌گویند، بیش از آنکه واقعیتی عینی باشد، در حد یک شعار و یا سرابی است که زیر فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های داخلی و انزوای سیاسی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

