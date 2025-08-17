به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان در پیامی به مناسبت ۲۴ مرداد ـ روزی که طالبان چهار سال پیش پس از خروج نیروهای خارجی بار دیگر قدرت را در دست گرفت ـ این روز را «تاریخی و سرنوشت‌ساز» خوانده است.

در پیام این نهاد آمده است که «پس از سال‌ها جهاد، قربانی و مبارزه، ملت مسلمان افغانستان به رهبری امارت اسلامی توانست اشغال نظامی را خاتمه دهد و استقلال کامل سیاسی و نظامی کشور را به دست آورد.»

این پیام با قدردانی از مجاهدین، خانواده‌های شهدا و معلولین همراه است و بر تعهد حکومت سرپرست در جهت «تقویت نظام اسلامی، تأمین امنیت، عدالت، تعلیم و تربیه اسلامی و رفاه مردم» تأکید می‌کند. همچنین، کمیسیون عالی شیعیان از ملت مسلمان افغانستان خواسته است با «وحدت، همبستگی و اطاعت از احکام الهی» در مسیر ساختن آینده‌ای «مستقل و با عزت» گام بردارند.

با این حال، منتقدان نگاه متفاوتی دارند. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که استقلال واقعی، فراتر از خروج نظامی خارجی‌هاست.

آنان می‌پرسند: وقتی افغانستان هنوز از نظر اقتصادی به کمک‌های خارجی وابسته است، وقتی هزاران جوان برای کار و نان ناچار به مهاجرت‌اند، وقتی زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم شده‌اند، و وقتی بسیاری از اقوام و مذاهب در ساختار قدرت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، آیا می‌توان از «استقلال کامل» سخن گفت؟

به باور این منتقدان، استقلالی که کمیسیون عالی شیعیان و حکومت سرپرست از آن سخن می‌گویند، بیش از آنکه واقعیتی عینی باشد، در حد یک شعار و یا سرابی است که زیر فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های داخلی و انزوای سیاسی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

...

پایان پیام/