استاندار گیلان: کنگره شهدای گیلان میراثی ماندگار برای فرهنگ و تاریخ استان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حقشناس» استاندار گیلان، امروز یکشنبه، 26 مرداد 1404 به همراه جمعی از مسئولان و اعضای شورای تأمین استان از محل برگزاری دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان بازدید کرد و از نزدیک روند آمادهسازی و برنامهریزی این رویداد بزرگ فرهنگی و ملی را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این بازدید با قدردانی از فرمانده سپاه قدس گیلان و تمامی مدیران و دستاندرکارانی که طی حدود هفت ماه گذشته درگیر آمادهسازی این کنگره بودهاند، اظهار داشت: کنگره اول نقطه عطفش حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، اما دومین کنگره با ظرفیتهای فرهنگی و امکانات فراهمشده، وجه متمایزی دارد و این امکانات بهعنوان امانتی برای استان میتواند در برنامههای فرهنگی و حتی در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار گیلان با تأکید بر جایگاه والای شهدا در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی، برگزاری این کنگره را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از ایثار و فداکاری شهیدان و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای جوان دانست و افزود: طبیعی است که کنگرههایی از این جنس و با این وسعت، حداقل یک دهه زبانزد خواهند بود؛ همانطور که کنگره ده سال پیش تا امروز مورد توجه بوده است.
حقشناس با اشاره به ضرورت روایت درست تاریخ تصریح کرد: ما مکلف هستیم تاریخ را بهدرستی روایت کنیم. اگر تاریخ دفاع مقدس و حتی جنگ ۱۲ روزه را درست بیان کنیم، برای ما و مردم ضمانت واقعی ایجاد میشود که دشمن هرگز به ایران عزیز طمع نکند.
وی همچنین با یادآوری جانفشانیهای مردم گیلان در دوران دفاع مقدس گفت: همه مردم شریف استان باید ببینند که فرزندانشان چگونه در هشت سال جنگ تحمیلی با دست خالی در برابر دشمنان ایستادگی کردند؛ همانگونه که امروز نیز در جنگهای اخیر دیدیم چگونه علیه ما صفآرایی میکنند.
استاندار گیلان با دعوت از عموم مردم برای حضور در این رویداد ملی خاطرنشان کرد: شهدا با شهادت به آرزوی خود رسیدند، اما خانوادههای آنان همچنان با یاد و خاطرهشان زندگی میکنند. شایسته است برای تجلیل از صبر و ایثار همسران، مادران و فرزندان شهدا، همه مردم در این مراسم حضور یابند.
در این بازدید، اعضای شورای تأمین نیز ضمن بررسی مسائل مرتبط، هماهنگیهای لازم برای مدیریت تردد، امنیت و نظم مراسم را با مسئولان ذیربط انجام دادند تا کنگره در فضایی در شأن و جایگاه شهدای گرانقدر استان برگزار شود.
