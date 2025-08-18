نقاش فلسطینی برای تأمین غذا، آثار خود را سوزاند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طه ابو غالی، نقاش فلسطینی که در منطقه المواسی وابسته به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه زندگی می‌کند، به دلیل محاصره و حملات اسرائیل، مجبور شده تابلوهای خود را تکه‌تکه کند تا بتواند غذا بپزد.

به دلیل محاصره طولانی غزه، ورود گاز و سوخت به منطقه ممکن نیست.

به همین دلیل، طه ابو غالی برخی از تابلوهایش که قدمت آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ سال است را به عنوان سوخت برای تأمین نیازهای ضروری خانواده‌اش استفاده می‌کند.

ابو غالی همراه همسر و پنج فرزندش در یک چادر موقت زندگی می‌کند و برای بقا تلاش می‌کند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸