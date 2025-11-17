زندگی دشوار زوج سالخورده در غزه؛ سرپرستی ۳۶ نوه پس از شهادت پنج فرزند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک زوج سالخورده فلسطینی به نام‌های ام‌محمد و ابومحمد العلیوة، ساکن محله الشجاعیه در شرق شهر غزه، پس از شهادت پنج فرزندشان در جریان جنگ، اکنون سرپرستی ۳۶ نوه خود را بر عهده دارند. این خانواده بزرگ در یک چادر اسکان یافته‌اند و با مشکلات شدید معیشتی مواجه‌اند.

شرایط سخت زندگی برای این خانواده با نزدیک‌شدن فصل زمستان وخیم‌تر می‌شود. کمبود وسایل گرمایشی، نبود غذا و امکانات اولیه، و فشارهای روحی ناشی از جنگ، زندگی این زوج سالمند و نوه‌هایشان را بیش از پیش دشوار کرده است؛ تصویری دردناک از واقعیت تلخ صدها خانواده جنگ‌زده در غزه.

گفتنی است در طول جنگ دو ساله اسرائیل علیه غزه، ده‌ها هزار چادر در اثر بمباران مستقیم اسرائیل یا اصابت گلوله به شدت آسیب دیده‌اند. برخی از چادرها به دلیل عوامل طبیعی مانند گرمای شدید تابستان و باران در زمستان، فرسوده شده‌اند.

..........

پایان پیام