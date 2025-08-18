به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد نیکفطرت» امروز دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در گغتوگویی با اشاره به مراحل پایانی محل برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان اظهار کرد: سایت شهدای گیلان، در محوطهای بالغ بر ۲۲ هکتار، عملیات اجرایی و خاکبرداری و احداثهای گوناگون از چهار ماه پیش آغاز شده و اکنون در مرحله پایانی هستیم.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان افزود: این سایت در سه بخش طراحی شده است؛ بخش نخست شامل نمایشگاه فرهنگی و غرفههایی است که توسط نهادها، حوزهها و دستگاههایی که امور فرهنگی را انجام میدهند، برپا خواهد شد.
وی تصریح کرد: نمایشگاه نظامی و ادوات نظامی توسط نیروهای ردههای مسلح مستقر در استان گیلان در این ایام برپا خواهد شد.
نیک فطرت در راستای خدمت هرچه بهتر به شرکت کنندگان در این مراسم گفت: پارکینگی به وسعت ۴/۸ هکتار با ظرفیت پارک سه هزار خودرو را دراین سایت احداث شده است.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان از پیشرفت فیزیکی سازه فضایی در سایت شهدا گفت و اظهار کرد: به همت قرارگاه خاتم در کمتر از چهار ماه سایت فضایی ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۱۵ درصد باقیمانده نیز به امید خدا در ایام باقیمانده به پایان میرسد.
وی با بیان اینکه این سایت هر شب میزبان حضور بالغ بر ۸ الی ۱۵ هزار نفر است، گفت: این سازه فضایی در ایام اجلاسیه کنگره شهدای استان گیلان از ۷ الی ۱۷ شهریور میزبان خانوادههای شهدا و همه آحاد جامعه از سراسر کشور خواهد بود.
نیک فطرت با دعوت از عموم مردم برای شرکت در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان گفت: اطلاعرسانی از سوی رسانههای ملی، خبرگزاری، فضای مجازی و در ۲۲ نقطه استان گیلان انجام خواهد شد.
وی افزود: بلیطها با تشریح زمان، عنوان اجلاسیه و آدرس دقیق در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان خواستار همراهی گروههای جهادی، پایگاههای مقاومت، هیئت امنای مساجد، گروههای فرهنگی، خیرین و معتمدین با برپایی موکب در محل برگزاری کنگره و محلات دیگر، در برپایی هرچه پرشورتر این رویداد، شد.
