مشارکت ۱۳ میلیون مسلمان اتیوپی در نخستین انتخابات برای انتخاب نمایندگانشان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در صحنهای بیسابقه، شورای عالی امور اسلامی اتیوپی نخستین انتخابات در تاریخ این کشور را با مشارکت گسترده بیش از ۱۳ میلیون رأیدهنده به پایان رساند؛ انتخاباتی که در بیش از ۴۹ هزار مسجد برگزار شد و این اماکن مذهبی به مراکز رأیگیری تبدیل شدند.
این انتخابات که از سوی ناظران شفاف و تاریخی توصیف شد، شاهد حضور چشمگیر علما، جوانان و زنان مسلمان اتوپی بود و نیروهای امنیتی این کشور نیز در تأمین امنیت آن نقش مهمی ایفا کردند.
«عبدالعزیز ابراهیم» رئیس کمیته اجرایی انتخابات، در گفتوگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر اظهار داشت: این روند بهطور روان و بدون تخلفات جدی برگزار شد و مشارکت گسترده مردم نشاندهنده آرمانها و خواستههای مسلمانان در اتیوپی است.
نمایندگی بیسابقه برای مسلمانان اتیوپی
این انتخابات که سه روز ادامه داشت، تمامی ایالتهای کشور اتیوپی را در بر گرفت و منجر به انتخاب ۱۹ تن از علمای برجسته و رهبران اسلامی و همچنین ۱۲۰ عضو شورای عالی امور اسلامی این کشور از مناطق مختلف شد.
بر اساس نتایج، حدود ۶۵ درصد کرسیها به علما و رهبران اسلامی اختصاص یافت و ۳۵ درصد دیگر سهم جوانان و زنان بود؛ اقدامی که نشاندهنده تنوع در جامعه مسلمان اتیوپی است.
شیخ «ابراهیم توفا» رئیس شورای عالی امور اسلامی اتیوپی در این خصوص گفت: ما امروز رویدادی تاریخی را تجربه میکنیم؛ جایی که مسلمانان برای نخستین بار توانستند نمایندگان خود را با آزادی و دموکراسی پس از سالها محرومیت و حاشیهنشینی برگزینند.
حاشیهنشینی تا نمایندگی
مسلمانان اتیوپی همواره با تبعیض سیاسی و مذهبی مواجه بودهاند؛ این در حالی است که نخستین هجرت مسلمانان در تاریخ اسلام به سرزمین حبشه صورت گرفته بود.
برای قرنها، حضور مسلمانان اتیوپی محدود به اجتماعات کوچک و بدون حمایت رسمی باقی مانده بود، چراکه از قرن چهارم میلادی، کلیسا بر فضای عمومی این کشور سلطه داشت.
اما امروز شرایط تغییر کرده است؛ صدای اذان در شهرهای اتیوپی طنینانداز میشود، میدانهای عمومی برای نماز عید و سفرههای افطاری برپا میشوند، و این نشانهای از احیای جایگاه جامعه مسلمان در این کشور است.
پیامهای سیاسی و اجتماعی
این انتخابات تنها یک اقدام دموکراتیک نبود، بلکه نقطه عطفی در نهادینهسازی ارزشهای شورا و مشارکت اجتماعی محسوب میشود.
به گفته شیخ توفا، انتخاب مسجد بهعنوان مرکز رأیگیری دارای نمادگرایی عمیق است که نقش تاریخی مسجد را در شکلگیری دولت اسلامی، بهعنوان مرکز علم، هدایت و عدالت یادآوری میکند.
همبستگی با غزه و پیام به جهان
در بحبوحه چالشهای مسلمانان جهان، «کامل شمسو» خطیب مسجد «بیتل» در شهر «آدیس آبابا» پایتخت اتیوپی، همبستگی مسلمانان این کشور با مردم فلسطین را اعلام کرد و بر اهمیت حمایت از خبرنگارانی که واقعیت غزه را پوشش میدهند، تأکید کرد؛ جایی که مردم در برابر چشمان جهان از گرسنگی جان میدهند.
به رسمیت شناختن رسمی و نقش رو به رشد
این انتخابات پس از آن برگزار شد که دولت اتیوپی، شورای عالی امور اسلامی را بهعنوان نهادی مستقل به رسمیت شناخت؛ اقدامی که در چارچوب اصلاحات «آبی احمد» نخست وزیر این کشور از سال ۲۰۱۸ صورت گرفت.
از آن زمان، مسلمانان اتیوپی توانستهاند بانکهای اسلامی تأسیس کنند و در ساختار قدرت در این کشور، مشارکت داشته باشند. همچنین شورای عالی اسلامی اتیوپی، دانشگاهی اسلامی در ایالت سومالی این کشور اداره میکند که علوم دینی را به دانشجویان داخلی و خارجی آموزش میدهد.
آیندهای روشن برای مسلمانان اتیوپی
با موفقیت این تجربه، مسلمانان اتیوپی از مرحله نمایندگی نمادین به سمت مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی گام برمیدارند؛ در کشوری با بیش از ۱۲۰ میلیون جمعیت که مسلمانان بیش از نیمی از آن را تشکیل میدهند.
شیخ «ابراهیم توفا» رئیس شورای عالی امور اسلامی اتیوپی که سالها برای این روز تلاش کرده، گفت: من شخصاً در این انتخابات شرکت کردم و رأی دادم. این فرصتی بزرگ برای همه مسلمانانی است که سالها برای رسیدن به این لحظه مبارزه کردهاند.
