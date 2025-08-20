دستگیری سرکرده عراقی داعش در شمال ادلب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، بامداد امروز با انجام عملیات هوایی دقیق به اردوگاه‌های اطمه در شمال ادلب، یک منزل که یکی از سرکردگان برجسته عراقی داعش به نام «ابوحفص القرشی» در آن مخفی شده بود، را هدف قرار دادند.

به گزارش الفرات نیوز، در این عملیات که از فرودگاه سرین در حومه عین العرب آغاز شده بود، چندین بالگرد مشارکت داشتند و نیروهای ویژه زیادی در خیابان‌های اطراف آن مستقر شدند. همزمان نیروهای امنیت عمومی سوریه، پیرامون منطقه حلقه امنیتی تشکیل دادند و نیروهای مهاجم اقدام به تیراندازی کردند و تدابیر امنیتی شدیدی بر ساکنان منطقه نزدیک به محل مورد هدف اعمال شد.

نیروهای مهاجم در ادامه توانستند کنترل منطقه را در دست بگیرند و این سرکرده داعشی را دستگیر کنند.

سرنوشت زنان غیرسوری همراه او و اینکه آیا توسط نیروهای امنیت عمومی یا ائتلاف بین‌المللی بازداشت شده‌اند، همچنان نامشخص است.

همچنین برخی منابع محلی گزارش دادند پس از پایان عملیاتی که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، نیروهای امنیت عمومی پیکری را از محل هدف خارج و پس از آن جنگنده‌ها منطقه را ترک کردند.

«ابو حفص القرشی» که تابعیت عراقی دارد، به‌ عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فعال در داعش شناخته می‌شود.

وی همچنین مسئول جذب عناصر خارجی و تسهیل جابجایی آنها در داخل سوریه بوده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

