وزیران خارجه چین و پاکستان وارد پایتخت افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و محمد اسحاق دار، وزیر خارجهی پاکستان به منظور شرکت در یک نشست سهجانبه با افغانستان، ساعتی قبل وارد کابل شدند.
وزیر خارجه چین پس از ورودبه کابل مورد استقبال امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان قرار گرفت و با وی به گفتوگو پرداخت.
وزیر خارجه پاکستان هم در بدو ورود به پایتخت افغانستان توسط حنفی وردک، معاون وزیر خارجه طالبان مورد استقبال قرار گرفت.
وزرای خارجه سه کشور قرار است امروز در قالب نشستی سه جانبه درباره همکاریهای سه کشور بهویژه در زمینهی اقتصادی و تجارت، اتصال منطقهای و مبارزه با تروریسم بحث و گفتوگو کنند.
بر اساس برخی گزارشها وزیر خارجه چین با برخی از مقامات دیگر طالبان هم دیدار خواهد داشت و وزیر خارجه پاکستان با امیر خان متقی بر سر مسائل دو کشور هم گفتوگوی جداگانه خواهد کرد.
