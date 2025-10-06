مسکو میزبان نشست چهارجانبه ایران، روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسکو این هفته میزبان دو نشست مهم درباره آینده افغانستان است. در اولین نشست که امروز دوشنبه، ششم اکتبر برگزار می‌شود، نمایندگان ارشد ایران، روسیه، چین و پاکستان درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان به گفت‌وگو می‌نشینند.

بر اساس گزارش‌ها، محمدصادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، یو ژائویِنگ، فرستاده ویژه چین در امور افغانستان و یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه از شرکت‌کنندگان اصلی این نشست هستند.

محور اصلی مذاکرات، مخالفت مشترک چهار کشور با ایجاد هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک افغانستان عنوان شده است. این موضوع پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام، در صدر دستور کار نشست قرار گرفته است.

علاوه بر این، بررسی سفرهای خارجی مقام‌های اداره طالبان، روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.

روز سه‌شنبه هفتم اکتبر نیز نشست گسترده‌تری تحت عنوان «فرمت مسکو» برگزار خواهد شد که علاوه بر کشورهای منطقه، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه اداره طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت.

انتظار می‌رود این نشست بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه امنیت، تجارت و مقابله با تهدیدات فرامرزی تمرکز داشته باشد.

..............................

پایان پیام/