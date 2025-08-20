کاروان اهل سنت تربت جام عازم زیارت مشهدالرضا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امام جمعه بخش پائین جام و مدیر کاروان اهل سنت تربت جام گفت: اهل سنت به خاندان پیامبر اعظم (ص) محبت و مودت دارند و به پابوسی امام رضا (ع) مشرف می‌شوند.



مولوی امان الله برزگر افزود: بیش از ده سال است که کاروان زیارتی اهل سنت به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شد؛ اما امسال به علت محدودیت اسکان، حدود ۱۵۰ زائر اهل سنت عازم مشهدالرضا شده‌اند.

وی ادامه داد: کاروان زیارتی اهل سنت در مدت دو روز در مشهد مهمان آستان قدس رضوی هستند و از نعمات و برکات زیارت و سفره کریمانه آن حضرت برخوردار خواهند شد.

مدیر کاروان اهل سنت تربت جام تاکید کرد: وظیفه ما مسلمانان است که با وحدت، اتحاد و انسجام و دوست داشتن ائمه اطهار (ع) و اولاد پیامبر اعظم (ص)، ارادت و محبت مودت با این خاندان مطهر داشته باشیم.

برزگر تصریح کرد: در این برهه از زمان همه ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم و با اتحاد و انسجام در مقابل دشمنان اسلام بایستیم، شیعه و اهل سنت با هم برادرند و هیچ فرقی در بین ما نیست و اهل سنت ارادت خاص به ائمه اطهار (ع) و ولی نعمت ما خراسانی ها، حضرت ثامن الحجج (ص) دارند.

امام جمعه بخش پائین جام اضافه کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم که در ایام شهادت امام رضا (ع)، امام حسن (ع) و رحلت پیامبر خدا (ص) به حرم مطهر مشرف و از فضائل و برکات این زیارت بهره‌مند شویم.

علاوه بر کاروان زیارتی برادران اهل سنت، بالغ بر ۵۰ کاروان زیارتی پیاده دیگر هم از شهرستان تربت جام عازم مشهد هستند که در این کاروان ها، زائران اهل سنت هم حضور دارند.

امسال برای برگزاری عزاداری‌های دهه آخر صفر، از شهرستان تربت جام بالغ بر ده هزار نفر زائر پیاده به مشهد مشرف می‌شوند که حدود هفت هزار نفر مرد و حدود سه هزار نفر زن هستند.

