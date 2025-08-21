«مسجد؛ محور وحدت و سنگر مقاومت» شعار محوری روز جهانی مسجد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی نوری، دبیر قرارگاه ملی مسجد با اشاره به ایام جنگ ۱۲ روزه ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، مظلومیت مردم غزه و وضعیت فلسطین و قدس شریف پس از عملیات تاریخی طوفان‌الاقصی، اظهار کرد: پیوند تاریخی روز جهانی مسجد با توطئه به آتش کشیدن قبله اول مسلمین(مسجدالاقصی) در این ایام باید بسیار مورد توجه باشد؛ این اتفاق اهمیت بزرگداشت این روز انقلابی را بیش از پیش نمایان کرده است.

مسجد، محور انسجام اجتماعی

دبیر قرارگاه ملی مسجد با بیان اینکه مساجد در جریان دفاع ۱۲ روزه اخیر در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی محور فعالیت و خدمت‌رسانی عمومی به مردم در اکثر نقاط کشور بودند، تصریح کرد: بی‌تردید مساجد همواره هسته اساسی تزریق نیروی معنوی، سکینه آرامشِ عمومی و سازماندهی نیروهای مردمی برای خدمت‌رسانی محلی بوده‌اند.

مسجد محور وحدت، سنگر مقاومت

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: گرامیداشت روز جهانی مسجد، از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» برگزار می‌شود.

دبیر قرارگاه ملی مسجد در مورد رویکردها، فعالیت‌ها و اقداماتی که امسال در راستای گرامیداشت روز جهانی مسجد مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: ضریب‌دهی به نقش مسجد در تشکیل هسته‌های مقاومت به جمیع انواع (فرهنگی، تبیینی، اجتماعی، نظامی، امدادی و... )؛ معرفی مساجد به عنوان یکی از ارکان همبستگی اجتماعی، محور مقاومت در مقابل استکبار و مبارزه با رژیم صهیونیستی، از جمله این رویکردها است که با هدف فرهنگ‌سازی در موضوع نقش مساجد در هدایت و راهبری عملیات محله‌ای انجام می‌شود.

دغدغه‌مندی و وظیفه‌مدار کردن مسئولیت در موضوع مسجد

وی گفت: از سوی دیگر دغدغه‌مندی و وظیفه‌مدار کردن مسئولیت در موضوع مسجد؛ دغدغه‌سازی در موضوع مسجد برای عموم مردم، کارگزاران، همسایگانِ مسجد و...؛ مانور عملیات مشترک دستگاهی و مناسبتی؛ اقدامات فراگیر استانی و شهرستانی از دیگر اهداف و اقداماتی است که به مناسبت این ایام مورد توجه قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام نوری در ادامه تشکیل جلسه قرارگاه راهبری و پشتیبانی از مساجد با موضوع روز جهانی مسجد در استان‌ها و شهرستان‌ها را از جمله اقدامات مرکز رسیدگی به امور مساجد دانست و افزود: در این راستا تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه استانی و شهرستانی و بزرگداشت این روز نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین تشکیل جلسات توجیهی حضوری، مجازی (گردهمایی استانی و شهرستانی ائمه جمعه، قرارگاه شهری و... ) با موضوع روز جهانی مسجد از دیگر رویکردها و برنامه‌های این ایام است.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط در سطح استان، شهرستان و شهر برای کمک به برگزاری ویژه برنامه‌ها، انجام عملیات گفتمان‌ساز با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در محیط‌آرایی شهری و همچنین استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان در فضای رسانه‌ای، برگزاری گردهمایی ائمه جماعات استان، شهرستان و شهر، حضور امام جمعه، استاندار، فرماندار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در مساجد به مناسبت روز جهانی مسجد از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

مشارکت حداکثری بین دستگاه‌های عضو قرارگاه

دبیر قرارگاه ملی مسجد ایجاد زمینه لازم برای بهره‌مندی و مشارکت حداکثری در برنامه‌های سایر ارکان عضو قرارگاه شامل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را از دیگر اتفاقات این ایام برشمرد.

وی همچنین برگزاری ویژه‌برنامه روز جهانی مسجد در مسجدِ محوریِ شهر و شهرستان با حضور تمامی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد شهر؛ برنامه‌ریزی برای برگزاری گسترده و فراگیر یادواره‌های شهدا در مساجد (بزرگداشت شهدای مقاومت بالاخص شهدای جنگ ۱۲ روزه، با عنوان «شهدای مسجدالاقصی»، حضور در گلزار شهدای شهر و تجلیل از خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان نبرد ۱۲ روزه و شهدای مقاومت مسجدی؛ پخش مستندها و کلیپ‌های مرتبط با روز جهانی مسجد در موعد پس از نمازهای جماعت؛ تجلیل از کنشگران فعال مسجدی؛ برگزاری نمایشگاه، تئاتر و سرود با موضوع روز جهانی مسجد در مساجد و محلات را به عنوان برنامه‌های محوری معرفی کرد که از سوی ائمه جماعات مساجد به مناسبت این روز مورد توجه قرار گرفته و اجرا خواهند شد.

تجلیل از مساجد فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه

حجت الاسلام نوری در ادامه به اهمیت طرح روز جهانی مسجد در خطبه‌های نماز جمعه ۳۱ مرداد اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، مساله همزمان با برپایی نماز جمعه در نظر است تا تجلیل از مساجد فعال در ایام نبرد 12 روزه انجام شود؛ همچنین دعوت و زمینه‌سازی حضور ائمه جماعات، کارگزاران و نمازگزاران مساجد در نماز جمعه؛ برگزاری راهپیمایی حمایت از مسجدالاقصی پس از برگزاری نماز جمعه؛ برپایی غرفه با موضوع مسجدالاقصی و قدس ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر اقداماتی است که همزمان با نماز عبادی سیاسی جمعه مورد توجه قرار می گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سخنرانی مدیران مراکز رسیدگی به امور مساجد و دبیران واحد امور مساجد شهرستان‌ها در مراسم پیش از خطبه نماز جمعه؛ برپایی میز خدمت مسجد در فضای جنبی برگزاری نماز جمعه توسط امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفین و...؛ برپایی نمایشگاه «مسجد نماد مقاومت» با موضوع تخریب مسجدالاقصی، از دیگر محورهای بزرگداشت روز جهانی مسجد همزمان با برپایی نماز جمعه خواهد بود.

..........

پایان پیام/ 218

