سنگ بنای یک باب مدرسه در شهرستان ناهور افغانستان گذاشته شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنگ بنای ساخت یک باب مدرسه با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیون افغانی روز چهارشنبه(۲۹ مرداد) در شهرستان ناهور استان غزنی افغانستان گذاشته شد.

هزینه ساخت این مدرسه در منطقه «ورکلاخ» شهرستان شیعه‌نشین ناهور توسط خیرین مردمی تأمین شده است.

دانش‌آموزان این منطقه که سال‌ها از داشتن یک مدرسه و کلاس‌های درسی استاندارد محروم بوده‌اند، اکنون زمینه تحصیل و آینده بهتری را پیش روی خود مشاهده می‌کنند.

این مدرسه قرار است در دوطبقه ساخته شود که دارای ۱۲ کلاس درسی، ۴ اتاق اداری، سالن و دیگر امکانات یک مدرسه استاندارد می‌باشد.

میر نصیر احمد حسینی، رییس اداره آموزش و پرورش استان غزنی، با حضور در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه، این اقدام مردمی را ستایش کرد و بر حمایت هرچه بیشتر از این اقدامات تاکید ورزید.