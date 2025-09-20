به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو مدرسه تازه در شهر جاغوری استان غزنی افغانستان با هزینه دستکم ۲۷ میلیون افغانی از سوی مردم و خیرین ساخته و به بهرهبرداری سپرده شد. این مدارس با رعایت معیارهای ساختمانی و تجهیزاتی ساخته شدهاند و زمینه آموزش هزاران دانشآموز را فراهم میسازند.
مسوولان ریاست آموزش و پرورش استان غزنی افغانستان از این اقدام نیک مردم و حمایت خیرین ستایش کرده و آن را الگویی از همبستگی و توجه جامعه به اهمیت آموزش دانستهاند. به گفته آنان، مشارکت مردمی در ساخت مدارس میتواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و آینده روشنی برای نسل جوان کشور رقم بزند.
با این حال، اقدامات مردم در گسترش فضاهای آموزشی در تضاد آشکار با سیاستهای محدودکننده طالبان قرار دارد.
طی ماههای اخیر، طالبان تدریس کتابهایی را که نویسندگان آن زنان باشند ممنوع کردهاند؛ تصمیمی که موجی از انتقاد داخلی و خارجی را به همراه داشته است. افزون بر این، گزارشهایی از برکناری استادان شیعه و محدودیتهای فزاینده بر محتوای آموزشی، نگرانیها درباره تنگنظری و نگاه انحصاری طالبان نسبت به تعلیم و تربیت را افزایش داده است.
کارشناسان باور دارند که این محدودیتها نهتنها آینده آموزشی کشور را تهدید میکند، بلکه تلاشهای مردم در راستای ساختن مدارس و ایجاد زمینههای یادگیری برای فرزندانشان را نیز بیثمر میسازد. آنان تاکید دارند که برای نجات نظام آموزش و پرورش افغانستان، نیاز به سیاستهای باز، پذیرش تنوع فکری و احترام به نقش زنان و اقلیتها در عرصه آموزش وجود دارد.
به این ترتیب، هرچند همت مردم جاغوری افغانستان بار دیگر امید به آیندهای روشنتر را در دلها زنده کرده است، اما تا زمانی که محدودیتهای سختگیرانه طالبان پابرجا باشد، چشمانداز آموزش در افغانستان همچنان با ابهام و نگرانی همراه خواهد بود.
