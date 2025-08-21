تیم نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت‌ها درخشش چشمگیری داشت و موفق شد با کسب مدال‌های ارزشمند، بار دیگر بر سکوی نخست جهان قرار گیرد.

براساس این گزارش، اسامی اعضای پرافتخار تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

علی نادری، حسین معصومی ، هیربد فودازی، ارشیا میرشمسی کاخکی ، حسین سلطانی ، تیم نجوم و اخترفیزیک ایران برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد

این موفقیت درخشان، نتیجه تلاش دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها، زحمات مربیان و همدلی جامعه علمی کشور است که بار دیگر پرچم ایران را در عرصه جهانی برافراشتند.

باشگاه دانش‌پژوهان جوان ضمن تبریک صمیمانه به اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک و ملت شریف ایران، این افتخار بزرگ را مایه مباهات و امید برای آینده علمی کشور می‌داند و امیدوار است شاهد تداوم این افتخارات در عرصه‌های علمی بین‌المللی باشیم.

