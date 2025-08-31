رهبر انقلاب: قهرمانان والیبال، دل ملت را شاد کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز قهرمان والیبال ، با بازی خوب خود دل ملت ایران را شاد کردید. از همهی شما متشکرم.
سید علی خامنهای
۱۴۰۴/۶/۹
🏐 تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب ۸ پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابتها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.
