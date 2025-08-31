  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

رهبر انقلاب: قهرمانان والیبال، دل ملت را شاد کردند

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۷
کد خبر: 1722387
رهبر انقلاب: قهرمانان والیبال، دل ملت را شاد کردند

تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی در فینال مسابقات قهرمانی جهان و شکست ایتالیا، برای سومین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد. رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، در پیامی از این جوانان قهرمان قدردانی و ابراز شکرگزاری کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه تعالی
جوانان عزیز قهرمان والیبال ، با بازی خوب خود دل ملت ایران را شاد کردید. از همه‌ی شما متشکرم.

سید علی خامنه‌ای
۱۴۰۴/۶/۹

🏐  تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب ۸ پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابت‌ها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.

..............................

پایان پیام/

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha