به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در یک برنامه اینترنتی انگلیسی اعلام کرد که دولت عبری باید کار کند تا حمایت نسل جوان در سراسر جهان را به دست آورد.
نتانیاهو در گفتوگو با کانال انگلیسی «تریگرنومتری» در یوتیوب اعتراف کرد که کاری جدی باید با نسل زد (متولدان ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲) و در سراسر غرب انجام شود.
او همچنین مخالفت این نسل جوان در اسرائیل را نتیجه کارزار گستردهای علیه غرب دانست و بار دیگر ادعا کرد که توطئهای علیه اسرائیل و کشورهای غربی وجود دارد، بدون اینکه نامی از عاملان ببرد یا شواهدی ارائه کند.
طبق یک پژوهش که در اواخر ژوئیه توسط مؤسسه «گالوپ» منتشر شد، تنها ۶ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله در آمریکا نظر مثبتی نسبت به رهبر اسرائیل داشتند، و تنها ۹ درصد از آنان از کارزار نظامی اسرائیل در غزه حمایت کردند.
در هزاران جوان در دو سال اخیر در پایتختهای غربی، از جمله لندن، پاریس، برلین و واشنگتن، در تظاهرات گسترده حامی فلسطین شرکت کردهاند.
