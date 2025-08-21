رژیم سعودی یک نوجوان شیعه را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی یک نوجوان شیعه به نام جلال اللباد از اهالی العوامیه در قطیف را اعدام کرد.

وزارت کشور عربستان او را به «پیوستن به یک سازمان تروریستی خارجی» متهم کرده بود، بدون آنکه نام گروه یا مدرکی در این باره ارائه کند.

اللباد در فوریه ۲۰۱۷ طی یورش نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش در العوامیه و بدون حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

طبق روال تکراری مقامات سعودی، جسد جلال اللباد به خانواده‌اش تحویل داده نشد. بستگان او، که خبر اعدام فرزندشان را از رسانه‌ها شنیدند، از دیدار آخر و برگزاری مراسم وداع و عزاداری محروم شدند. شمار پیکرهای در بازداشت مقامات اکنون به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است.

جلال اللباد یکی از هشت نوجوان قطیفی بود که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر نسبت به خطر اعدام آنها هشدار داده بودند. با اعدام او، اکنون جان هفت نوجوان دیگر از جمله یوسف المناسف و عبدالله الدرازی در معرض خطر جدی است.

این در حالی است که عربستان سعودی بارها وعده داده بود مجازات اعدام در مورد افراد زیر سن قانونی اجرا نخواهد شد، اما با وجود هشدارهای سازمان ملل، این تعهدات نادیده گرفته شد.

