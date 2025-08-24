واکنش جمعیت امل بحرین به اعدام نوجوان شیعه در عربستان/ سکوت جامعه جهانی، همدستی در جنایات سعودی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی «أمل» در بحرین با صدور بیانیه‌ای رسمی، اعدام «جلال حسن اللباد» نوجوان شیعه عربستانی توسط رژیم سعودی را به‌شدت محکوم کرد و آن را جنایتی فجیع و نقض آشکار حقوق بشر دانست.

در این بیانیه آمده است که جلال اللباد، اهل منطقه شیعه‌نشین قطیف، در زمان بازداشت هنوز به سن قانونی نرسیده بود و پس از سال‌ها حبس خودسرانه، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. او مجبور شد اعترافاتی ساختگی را امضا کند که در دادگاه نیز تأکید کرد تحت فشار و شکنجه بوده‌اند، اما دادگاه سعودی بدون توجه به این اظهارات، حکم اعدام را تأیید کرد.

جمعیت «أمل» این اقدام را نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست؛ اسنادی که اجرای حکم اعدام علیه افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده‌اند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: ادامه سیاست‌های اعدام‌های سیاسی و خودسرانه، به‌ویژه علیه نوجوانان و زندانیان عقیدتی، نشان‌دهنده ماهیت استبدادی رژیم سعودی است که بر پایه ترور قانونی و سرکوب امنیتی عمل می‌کند.

جمعیت «أمل» بحرین همچنین سکوت جامعه جهانی را همدستی غیرمستقیم با این جنایات توصیف کرد و خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف روند اعدام‌ها و آزادی زندانیان عقیدتی شد.

بیانیه با این جمله به پایان رسید: هیچ حقی گم نمی‌شود، مادامی که مطالبه‌گری برای آن وجود دارد.

..............................

