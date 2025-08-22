کودک شیعه بحرینی به شش ماه زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابتسام الصائغ فعال حقوق بشر بحرینی اعلام کرد که هدف قرار دادن خانواده شیخ علی الجدحفصی اکنون به نسل بعدی رسیده و به نوه او، علی حبیب ۱۵ ساله، نیز رسیده است؛ کودکی که به دلیل دلایل سیاسی به شش ماه زندان محکوم شده و قرار بود سال تحصیلی اول خود در دوره دبیرستان را آغاز کند.

الصائغ توضیح داد که این حکم به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز به حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و اعتراض به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی صادر شده است.

وی تأکید کرد که این اتهامات علیه یک کودک نشان‌دهنده سیاستی خطرناک است که کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد و منجر به نابودی آینده آنها و وارد شدن شوک‌های عاطفی و اجتماعی عمیق به آنان می‌شود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

