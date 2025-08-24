آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا: پیامبر گرامی اسلام ‌فرموده اند: «افضل اعمال أمّتی انتظار الفرج»: بهترین اعمال امت من انتظار فرج امام زمان است.(۱)



انتظاری که دقیقاً با شروع غیبت ایشان و آغاز امامت غریبانه و پرغصه حضرت ولی عصر عجل الله تؤامان بوده است. اولین روز امامت امام زمان علیه السلام، روز نهم ربیع الاول است. صبح روز عروج پر غصه پدر، که شهیدِ زهرِ کینِ معتمد عباسی شد. نهم ربیع الاول، آغاز دورانی مهم و تأثیرگذار در تاریخ حیات شیعه محسوب می شود. می گویند: نهم ربیع الاول، غدیری دیگر است چرا که در این روز هم به سان غدیر، جانشینی برای ادامه راه امامت و ولایت انتخاب شده است. جانشینی از نسل محمد صلی الله علیه و از تبار علی علیه السلام. جانشینی که ولایت و سرپرستی شیعه را تا روز قیامت بر عهده خواهد داشت. نهم ربیع الاول را امتداد غدیر می دانند چرا که مهدی عجل الله، پرچم ابوتراب را بردوش گرفته و با گذر از کربلای حسین، سید الشهدا (ع) و سیر در آسمان اهل بیت عصمت و طهارت، شیعه را به منتها الیه مسیر بندگی خواهد رسانید.



تولد حضرت مهدی عجل الله در زمان حیات مظلومانه ی امام حسن عسکری علیه السلام، سختگیری‌ها و خفقان و فشار حاکمیت نسبت به ایشان و خانواده شان بسیار زیاد بود. تا به حدی که هیچکس حق معاشرت با ایشان را نداشت. حتی اعضای نزدیک خانواده هم، باید مراحل دشواری را طی می کردند تا بتوانند پس از عبور از بین نگهبانان و گمارده های خلیفه عباسی، ایشان را ملاقات کنند.از این رو امام حسن عسکری علیه السلام، ناگزیر بودند که برای حفظ جان خانواده و شیعیان خود، بسیاری از مسائل را پنهانی و مخفیانه انجام دهند. یکی از موضوعات مهمی که ایشان از چشم حکومت و دشمنان امامت مخفی نگه داشتند، تولد فرزند عزیزشان، حضرت مهدی عجل الله بود. فرزندی که سالها پیش از تولد، وعده ی تولدش توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه داده شده بود.



حضرت مهدی عجل الله، آخرین جانشین و امام معصوم از نسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود و با توجه به اختناق شدید و عزم راسخ برای از بین بردن دودمان پیامبر صلوات الله، پنهان کردن ایشان از چشم و گوش دشمنان، مهمترین مسئله به شمار می‌رفت. شهادت پدر و آغاز امامت حضرت مهدی(عج) روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری، روز عروج مظلومانه امامی بود، که تحت مراقبت های شدید نظامی و در زندان های تاریک و نمور خلیفه عباسی نیز، وظیفه و رسالت خویش را در جهت هدایت مردم به نحو احسن به انجام می رسانید. وفروغ خورشید دوازدهم تابیدن گرفت و بر جهان و دل‌های منتظران هادی و راهنما شد . آغاز امامت آن حضرت، نویدبخش روزهای روشن و پر امیدی است که در آن، عدالت و مهربانی بر جهان حکومت خواهد کرد. در این روز، قلب‌ها به یاد آن یگانه منجی، حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، می‌تپد.



کاش بتوانیم در کوتاه شدن مدت زمان غیبتش موثر باشیم و زمینه‌ساز ظهور آن حضرت شویم. کاش می‌شد با شستشوی دل و دیده ، لایق دیدارش شویم و موجبات شادی قلب مطهرش را فراهم آوریم. قرار گرفتن لوای ولایت بر قامت آخرین نور هدایت برای ما پیامی دارد و آن تکامل سیر تحولی زمین و اهلش می باشد زمان ،زمان انقیاد عقول بشر در برابر عقل کل عالم است. ولایتمداری رسالت امت آخرالزمان و یاران مهدی موعود است. صعود حاکمیت جهان ، تشکیل دولت کریمه یارانی می خواهد که همچون یاران سید الشهدا(ع) تا پای جان گوش به فرمان ولی زمان خویش باشند. اللهم عجل لولیک الفرج

