به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام ناصر شهیدی مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان قم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به سند ملی مهدویت اظهار کرد: این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب گردید و سند در سال گذشته در مسجد مقدس جمکران، رونمایی شد. هدف سند این بود که فعالیت های مهدوی، انسجام و شتاب بهتری پیدا کند، اما هنوز این هدف محقق نشده است. دبیرخانه در مسجد مقدس جمکران است و موسسات و مراکز فرهنگی هم همچون گذشته، برنامه های خودشان را اجرا می کنند، آن همدلی و هماهنگی که انتظار می رفت، هنوز شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: بنیاد مهدویت هر استان در سال ۱۳۷۹ با پیگیری حجت الاسلام قرائتی و اخذ دستور شفاهی از مقام معظم رهبری مبنی بر شکل گیری یک مجموعه مهدوی ولی به صورت مردمی، شکل گرفت. تاکید رهبر معظم انقلاب این بود که جریان مهدوی به صورت مردمی، اداره شود و لذا این موضوع را به اداره ارشاد یا سازمان تبلیغات، حواله ندادند. حجت الاسلام قرائتی پس از این فرمان مقام معظم رهبری، جمعی از فعالان فرهنگی را جمع کردند و یک بنیادی به نام حضرت مهدی موعود شکل گرفت، مرکز تخصصی مهدویت را ایجاد کردند و پس از مرکز نیز در هر استانی مجموعه ای را پایه گذاری کردند که حمایت حاکمیتی را داشته باشد اما از نظر پشتیبانی مالی باید مردمی اداره شود. در هر استانی از جمله قم، شورایی به نام شورای سیاستگذاری با ریاست امام جمعه و استاندار تشکیل شد.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان قم افزود: دو مناسبت داریم که باید کار مهدوی شتاب بگیرد که یکی نیمه شعبان و دیگری نهم ربیع الاول است، در نیمه شعبان، شور و هیجانی در کشور است و در قم همه ذهن ها معطوف به مسجد مقدس جمکران است و مردم قم از این فعالیت ها تا حدی، بهره مند می شوند. ولی همه فعالیت ها در نیمه شعبان به بلوار پیامبر اعظم(ص) معطوف شده است و این فعالیت ها کمتر در محلات قم، صورت می گیرد. در شهر قم علی رغم موسسات مختلف، معضلات گوناگونی را شاهد هستیم و این شهر نباید در برخی از معضلات فرهنگی و اجتماعی، رتبه های بالایی را داشته باشند.

شهیدی با اشاره به برنامه تجدید بیعت با امام زمان(عج) اظهار کرد: برنامه هایی برای بزرگداشت سالگرد آغاز امامت امام زمان در استان شامل مسابقات نمایشگاه ها، بسته محتوایی در فضای مجازی، سلسله نشست هایی در ۱۰ مسجد فعال قم، ارسال بسته های محتوایی ویژه نهم ربیع الاول به ۵۰۰ مرکز وصل به شبکه دولت، پخش ویژه برنامه ها در شبکه استانی قم، برنامه پیاده روی در طریق المهدی در عصر روز نهم ربیع الاول همراه با برنامه های کودک و نوجوان و بانوان در میدان آل یاسین پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: بزرگداشت نهم ربیع الاول یادآوری به مردم است که حضرت ولی عصر(عج) را یاد کنند و نشاطی به جامعه، تزریق شود. علی رغم این که تلاش کردیم که مسئولان استان قم کمکی برای برنامه های نهم ربیع الاول داشته باشند، اما هیچ کمی از سوی این مسئولان، صورت نگرفت. امسال ۱۱۸۷ مین سالگرد آغاز امامت امام زمان(عج) است. باید مسئولان استان قم مورد سوال قرار بگیرند که چه کاری در حوزه مهدویت انجام دادند. امام خمینی(ره) تاکید داشتند که انقلاب ما انقلاب امام زمانی است.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان قم خاطرنشان کرد: بنیاد مهدویت استان یک موسسه خصوصی نیست بلکه یک نهاد حاکمیتی به شمار می رود که در شورای سیاستگذاری آن مقامات مختلف از جمله امام جمعه حضور دارند. از جمله برنامه های این بنیاد اعزام اساتید در حوزه مهدویت به مراکز مختلف است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸