شهدا امنیت و استقلال ایران را بیمه کردند / هشدار نسبت به توحش صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر روز جمعه، 31 مرداد 1404 در مراسم چهلمین روز شهادت سرهنگ شهید توحید مهرپور دارستانی و یادبود شهدای منطقه سیاهرود که در محوطه مسجد امام خمینی(ره) روستای سیاهرود پشته شهرستان رودبار برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهدا و ضرورت پاسداشت امنیت و عزت ایران اسلامی، گفت: شهدا با ایثار خود جان تازه‌ای به جامعه بخشیدند و حتی پس از شهادت نیز با اهدای اعضای بدن، حیات دیگران را نجات دادند. امنیت و استقلال امروز ما مرهون خون پاک شهیدان است و وظیفه همه ما حفظ و پاسداشت این میراث گران‌بهاست.

پیامبر اکرم(ص) و دعوت به عقلانیت و سعادت بشری

وی با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) بیان داشت: پیامبر اکرم(ص) رحمت للعالمین بود و بشریت را از جهل و نادانی رهایی داد.

آیت‌الله رمضانی، انسان‌ها را به معرفت، عقلانیت، دینداری، عدالت و معنویت دعوت کرد و راه روشن زندگی را به بشر نشان داد تا در سرگردانی و حیرت باقی نماند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه پیامبر اسلام تعریفی دقیق از انسان ارائه کرد، افزود: انسان تنها موجودی حسی نیست، بلکه باید خردمند و خردورز باشد. پیامبر و سایر انبیای الهی، بشر را از سطح حیات حسی به مرتبه عقلانی و شهودی ارتقا دادند و ما هم باید دعوت خدا و رسولش را اجابت کنیم تا به حیات واقعی برسیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: دو رکن مهمی که پیامبر(ص) بر آن تأکید داشت ایمان و عمل صالح است. اگر انسان تنها به باورهای موجود خود بسنده کند، در مسیر رشد متوقف خواهد شد. قرآن کریم بارها مؤمنان را به توسعه ایمان فراخوانده است. از سوی دیگر عمل صالح – چه فردی و چه جمعی – عامل رشد فرد و جامعه است. امام حسن مجتبی(ع) نیز با پاسخ به آیات «یا أیها الذین آمنوا» نشان می‌داد که مؤمن واقعی باید ایمان خود را توسعه دهد و در میدان عمل حاضر باشد.

وی با اشاره به تعالیم امام حسن مجتبی(ع) گفت: امام حسن(ع) می‌فرمایند نسبت به دنیا چنان زندگی کنید که گویا همیشه در آن خواهید بود و نسبت به آخرت نیز چنان بیندیشید که گویی فردا از دنیا خواهید رفت. به تعبیر ایشان، دنیا مزرعه آخرت است و انسان باید در همین دنیا زمینه رشد و کمال خود را فراهم سازد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه اسلام به انسان‌ها نگاه دگرخواهانه دارد، افزود: توجه به دیگران، حل مشکلات آنان و ایجاد امنیت برای جامعه از مهم‌ترین آموزه‌های دینی است. در قرآن کریم علاوه بر عدالت فردی، بر «قسط» یعنی عدالت اجتماعی تأکید شده که شامل توزیع عادلانه ثروت و قدرت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تفاوت قانون الهی و قانون بشری اظهار داشت: قانون الهی چون منطبق با عقل و فطرت است، آرام‌بخش است، در حالی که قانون بشری اغلب تنها انسان را ساکت می‌کند. تحقق عدالت اجتماعی نیازمند قانون صحیح و مجری عادل است؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین(ع) تأکید داشتند، حکم خداوند باید توسط مجریان صالح و عدالت‌خواه اجرا شود.

شهدا، ضامن امنیت جامعه هستند

وی با تأکید بر جایگاه شهیدان در ایجاد امنیت گفت: شهید کسی است که امنیت دیگران را به بهای به خطر انداختن امنیت خود تأمین می‌کند. آنان بزرگ‌ترین هزینه را پرداخت می‌کنند تا جامعه از امنیت و آرامش برخوردار باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: دین نیز به‌دست کسانی آباد می‌شود که خود را فدای دیگران می‌کنند، چنانکه امام حسین(ع) فرمود: اگر دین جدم جز با شهادت من پابرجا نمی‌ماند، پس ای شمشیرها مرا دریابید.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به پیامدهای نبود ایمان در جوامع بیان داشت: اگر علم بدون ایمان باشد، نتیجه‌ای جز توحش و بردگی نخواهد داشت. بمباران هیروشیما و ناکازاکی، برده‌داری سیاه‌پوستان در قرون اخیر و جنایات صهیونیست‌ها در غزه نمونه‌هایی از علم بدون ایمان است.

نقد نظام سلطه و جنایات صهیونیسم

وی با انتقاد شدید از نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل گفت: رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس با کشتار و اشغالگری آغاز کرد و امروز به دنبال تحقق اسرائیل بزرگ است. آنان ملت‌ها را به بردگی می‌کشند، کرامت انسان‌ها را پایمال می‌کنند و ثروت جهانی را به غارت می‌برند.

آیت‌الله رمضانی افزود: امروز ده درصد جمعیت جهان نود درصد ثروت را در اختیار دارند و بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان از سوءتغذیه رنج می‌برند. این بی‌عدالتی محصول همان نظام سلطه‌ای است که خود را مدافع حقوق بشر می‌نامد اما در حقیقت حافظ قدرت‌های انحصاری است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در برابر زورگویان، اهل ظلم و کسانی که امنیت بشریت را نشانه گرفته‌اند باید ایستاد. فرهنگ اهل‌بیت(ع) مقاومت در برابر ظالمان و دفاع از مظلومان است.

وی در ادامه به جایگاه ایران اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: ایران قوی و خاک این سرزمین خط قرمز ملت ماست. شهدا نگذاشتند یک وجب از خاک کشور در جنگ تحمیلی از دست برود و ملت ایران امروز به برکت خون شهدا در برابر هر تهدیدی ایستاده است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش شهدا در تأمین امنیت کشور یادآور شد: تنها در دوازده روز گذشته، استان گیلان ۴۵ شهید تقدیم انقلاب کرده است که ۱۷ تن از آنان از شهرستان آستانه‌اشرفیه بودند. این شهدا در کنار دانشمندان و فرماندهان شهید، بزرگ‌ترین افتخارات ملت ایران‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همان‌طور که پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع) برای عدالت هزینه دادند، شهدا نیز برای حفظ حقیقت و امنیت هزینه کرده‌اند و ما وظیفه داریم خون آنان را پاس بداریم.

ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان به مردم

آیت‌الله رمضانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: مردم با حضور و ایثار خود وظیفه‌شان را انجام داده‌اند؛ اکنون نوبت مسئولان است که پاسخ‌گوی این همت و حضور باشند. ایران طی دو قرن گذشته بخش زیادی از سرزمین‌هایش را از دست داده بود، اما در دوران دفاع مقدس حتی یک وجب خاک نیز واگذار نشد. این امنیت و استقلال به بهای خون شهیدان به دست آمده و باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باید مقدمه ظهور عدالت جهانی باشد و این جز با اجرای عدالت در همه عرصه‌ها امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت توجه مسئولان به عدالت و توزیع عادلانه منابع در کشور تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنانش خانواده‌های معظم شهدا را مورد تکریم قرار داد و از خداوند متعال خواست شهیدان انقلاب اسلامی را با شهدای کربلا محشور گرداند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴