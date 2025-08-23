به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پانصد و هفتمین شماره نشریه الکترونیکی خط حزب‌الله با عنوان «اتّحاد و ایستادگی رمز پیشرفت حکومت اسلامی در نظام نبوی» منتشر شد.

سرمقاله خط حزب‌الله، به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به این دو سؤال پاسخ داده است که هر دو نظام حکومت نبوی و جمهوری اسلامی با چه چالش‌هایی روبرو بوده‌اند و راز موفقیت آنها چیست.

«روایت» این شماره، نگاهی به سیره سیاسی امام حسن مجتبی و امام رضا علیهماالسلام براساس بیانات رهبر انقلاب داشته است.

نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر کشور می‌توانند در چاپ و توزیع این نشریه در مساجد و هیئت‌های مذهبی شهر و منطقه سکونت خود مشارکت کنند.

این شماره خط حزب‌الله به روح مطهر شهید محمّد زهرابی، شهیدی کە پیکر پاکش در روز زیارتی مخصوص حضرت امام رضا علیه‌السلام پیدا شد، تقدیم شده و فرازی از وصیت‌نامه این شهید را مرور کرده است.

