روحانی کشمیری: شهادت، اوج انسانیت و سدی محکم در برابر ظلم و فساد است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید هادی موسوی، از علمای برجستۀ کشمیر، در مجلس باشکوه عزاداری با تشریح فلسفۀ شهادت، به تبیین جایگاه والای شهید در مکتب اسلام پرداخت و بر اهمیت ایثار، مقاومت در برابر ظلم و استمرار حیات معنوی شهدا تأکید کرد.
وی در سخنان خود با بیان اینکه «شهادت در حقیقت معراج انسان و اوج بندگی پروردگار است»، گفت: شهید کسی است که برای حق قیام میکند، برای دین زندگی میسازد و در نهایت جان خویش را در راه خداوند فدا مینماید. قرآن کریم نیز به روشنی فرموده است: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَـٰکِن لَّا تَشْعُرُونَ»؛ یعنی کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نپندارید، بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند.
این عالم کشمیری در ادامه با اشاره به حماسۀ جاویدان عاشورا تصریح کرد: کربلا به ما آموخت که خون شهید از شمشیر نیرومندتر است. امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان نشان دادند که ایستادگی در برابر ظلم عزت است و تسلیم شدن در برابر باطل، ذلت. شهید با نثار خون خود، ملتی را حیات دوباره میبخشد و جامعه را به آزادگی و مقاومت فرا میخواند.
حجتالاسلام سید هادی موسوی همچنین با تأکید بر پیام جاودانۀ ایثار شهدا خاطرنشان کرد: قربانی شهید نشان میدهد که لذتها و مظاهر دنیوی فانی و گذرا هستند، اما ایمان، حقیقت و ایثار پایدار و ابدیاند. خون شهید در هر زمان سدی محکم در برابر فتنهها و فسادها بوده و همواره انسانیت را از سقوط و تباهی نجات داده است.
وی در پایان خطاب به شرکتکنندگان اظهار داشت: وظیفۀ ما این است که سیرۀ شهیدان را در زندگی خویش الگو قرار دهیم. شهید پس از مرگ نیز زنده است و امت اسلامی را به سوی حیات حقیقی و عزت جاویدان هدایت میکند. اگر بخواهیم جامعهای بیدار، مقاوم و سربلند داشته باشیم، باید راه شهیدان را سرمشق خویش سازیم.
