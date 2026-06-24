به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) امروز چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ در آیین سوگواری تاسوعای حسینی و مراسم بزرگداشت شهید والامقام جعفر غلامی که با حضور گسترده اقشار در مسجد حضرت ولیعصر (عج) نوخاله اکبری شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد، به تبیین جایگاه رفیع حماسه حسینی، فلسفه خلقت انسان و نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی پرداخت.

تقابل تاریخی اسلام ناب با حاکمیت فساد و مصلحت‌اندیشی‌های ذلیلانه

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت علمدار کربلا، حضرت عباس (ع)، حضور پرشور و سالیانه‌ مردم این منطقه در مجالس محرم را نشانه‌ای از ارادت عمیق به ساحت قدسی امام حسین (ع) دانست و اظهار داشت: جریان عاشورا حاصل احساس خطر جدی سیدالشهدا (ع) برای اصل اسلام بود. آن‌گاه که شخصی چون یزیدِ شراب‌خوار و بی‌بندوبار زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفت، امام حسین (ع) فریاد برآورد که «وَعَلَی الإِسلامِ السَّلامُ»؛ یعنی اگر امت به حاکمیت چنین فردی تن دهد، باید فاتحه اسلام را خواند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی این انحراف افزود: پیش از آن نیز هنگامی که معاویه در اواخر عمر خود برای بیعت گرفتن برای یزید به مدینه آمد، امام حسین (ع) خطابی تند و افشاگرانه به او داشتند و فرمودند که این مقدار بار گناه و خیانتی که به اسلام روا داشته‌ای برای تو بس است و نباید سرنوشت امت را به دست کسی بسپاری که به هیچ اصول اخلاقی و دینی پایبند نیست؛ اما متأسفانه چاپلوسان و متملقان آن زمان با یزید بیعت کردند و کار را به جایی رساندند که لقب مقدس «امیرالمؤمنین» را که تنها برازنده علی بن ابی‌طالب (ع) است، به فردی بوزینه‌باز و دائم‌الخمر نسبت دادند.

آیت‌الله رمضانی با استناد به کتاب شریف «لهوف» سید بن طاووس، به عمق فاجعه شهادت امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: وقتی اسیران اهل بیت (ع) وارد شام شدند، یزید مجلس بزمی آراسته بود و سر مبارک سیدالشهدا (ع) را درون تشت در مقابل خود قرار داد؛ این جنایتی چنان سهمگین است که اندیشیدن به آن قلب هر انسان آزادی‌خواهی را به درد می‌آورد. امروز اگر تصور کنیم سر یک مرجع تقلید بزرگ یا شخصیتی معنوی همچون آیت‌الله العظمی بهجت را از تن جدا کنند و به مجلس بزم بیاورند، عمق فاجعه درک می‌شود؛ تکرار این مصائب نباید آن را در ذهن ما عادی جلوه دهد، بلکه باید زمینه‌های انحراف جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به دقت بررسی شود.

بعثت انبیا؛ پاسخی به نیاز انسان برای رهایی از عبث‌گرایی و رسیدن به «دارایی حقیقی»

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با تشریح فلسفه بعثت پیامبر اسلام (ص) یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) بشریت را به مسیر خوشبختی، هدایت و آداب صحیح زندگی دعوت کرد؛ اما در این راه بیش از هر پیامبر دیگری مورد آزار و اذیت قرار گرفت، تا جایی که خود فرمودند هیچ پیامبری مانند من آزار ندید. در طول تاریخ، جبهه باطل همواره در برابر مصلحان ایستاده است، به طوری که در تاریخ بنی‌اسرائیل آمده که گاه چندین پیامبر را در یک روز به شهادت می‌رساندند. هدف انبیا این بود که زندگی انسان، لغو و بیهوده نباشد و بشر استعدادهای عظیم خود را بشناسد.

وی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم پیرامون هدفمند بودن آفرینش تصریح کرد: خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده و خطاب به انسان می‌فرماید: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ»؛ جهان برای انسان مسخر شده است، خورشید، ماه و دریاها در خدمت او قرار گرفته‌اند تا بشر به معرفت، بندگی و خودشناسی دست یابد. انسان به عنوان زیباترین خلقت الهی که خداوند برای آفرینش او «فَتَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» گفت، به این دنیا آمده تا مأموریت خود را بشناسد و حق تعالی نیز او را رها نکرده، بلکه عقل را به عنوان پیامبر درونی و ۱۲۴ هزار رسول را به عنوان هادیان بیرونی فرستاده است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین حسینی افزود: امام حسن عسکری (ع) یکی از علائم مؤمن را خواندن زیارت اربعین معرفی کرده‌اند؛ در این زیارت هدف از شهادت سیدالشهدا (ع) «بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَةِ» بیان شده است. امام حسین (ع) خون قلبش را داد تا جامعه از سرگردانی و گم‌گشتگی نجات یابد. فیلسوف و عارف بزرگ، مرحوم علامه حسن‌زاده آملی همواره تأکید می‌کردند که انسان برای دو چیز آفریده شده است: «دانایی» و «دارایی». ائمه (ع) آمده‌اند تا ما را دانا و دارا کنند؛ داراییِ حقیقی آن است که پس از بستن چشم از این دنیا، با انسان بماند، نه اموال دنیوی که مایه‌ وابستگی شدید بشر می‌شود و سرانجام به جا می‌ماند.

ساختار ظالمانه جهان امروز و ضرورت ایستادگی مجاهدان در برابر استکبار

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد شدید از توزیع عادلانه ثروت در دنیای امروز و رنج گرسنگی توده‌ها گفت: امروز حدود ۸ میلیارد جمعیت در جهان زندگی می‌کنند که متأسفانه ۹۰ درصد ثروت دنیا در اختیار تنها ۱۰ درصد جمعیت قرار دارد و ۹۰ درصد مابقی مردم دنیا تنها از ۱۰ درصد ثروت بهره می‌برند؛ این استعمار و استثمارِ مدرن، عامل اصلی بروز فقر، سوءتغذیه و فجایعی است که امروز در غزه، لبنان و دیگر نقاط جهان شاهد آن هستیم. در طول تاریخ فراعنه و نمرودها بودند، اما در مقابل، مردان خدایی نیز به میدان آمدند تا با ایستادگی در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی ظالمان، بستر حاکمیت عدل را فراهم سازند.

وی شهدا را جان‌فداهای تاریخ خواند که حق حیات بر گردن بشریت دارند و تأکید کرد: اگر حماسه‌آفرینی و ایثار شهدا نبود، امروز امنیت و آزادی برای نفس کشیدن نداشتیم. شهدا ما را از قید بندگی طواغیت رهانیدند و فضایی ایجاد کردند که دانشمندان، مبلغان و آحاد مردم در امنیت زندگی کنند. امام حسین (ع) منشور این ایستادگی را به ما آموخت که فرمود اگر دین محمد (ص) جز با کشتن من استوار نمی‌ماند، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید. انسان اگر هدف از خلقت را نشناسد و در برابر ظلم سکوت کند، به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، مرده‌ای عمودی در میان زندگان است.

آیت‌الله رمضانی با یادآوری آیات سوره مبارکه مائده پیرامون پایداری در راه دین خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید اگر گروهی از دین بازگردند، خدا جبهه‌ای را خواهد آورد که «یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ». زمانی که این آیات نازل شد، پیامبر اکرم (ص) دست بر شانه سلمان فارسی زدند و فرمودند اگر ایمان و دین در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین فارس به آن دست خواهند یافت؛ و ما امروز تحقق این معجزه و وعده الهی را به وضوح در انقلاب اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم.

معجزه امام خمینی (ره) در بازگرداندن عزت به ملت ایران و ناکامی توطئه‌های دشمنان

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تجلیل از نقش هدایت‌گر امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام راحل (ره) دین را از دایره محدود مساجد به متن جامعه و میدانِ اداره جهان آورد و عزت و آقایی سلب‌شده را به ملت ایران بازگرداند. در دوران پهلوی، سفیران آمریکا و انگلیس به شاه مملکت دیکته می‌کردند که چه کند و ملت را به ذلت کشانده بودند. پادشاهان نالایق در طول دو قرن گذشته نقشه ایران را کوچک و کوچک‌تر کردند تا جایی که در آخرین نمونه، بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران هدیه داده شد! اما امام معجزه کرد و با تکیه بر مکتب عاشورا و جوانان غیور، این موازنه را تغییر داد.

وی با اشاره به توطئه‌های بی‌شمار دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از غائله طبس، تحرکات دموکرات‌ها، کومله، منافقین و ترورهای کور گرفته تا هشت سال دفاع مقدس، دشمنان تمام توان خود را برای نابودی این نظام به کار بستند؛ اما به برکت خون شهدا، حتی یک وجب از خاک این مرز و بوم کم نشد. امروز پست‌ترین‌های عالم و حاکمان مستکبوری که کثیف‌ترین پرونده‌های اخلاقی نظیر جزیره اپستین را در کارنامه دارند، بر دنیا حکم می‌رانند؛ اما پهلوانان زمانه ما یعنی امام عزیز و شهدای ما در برابر این قلدری‌ها ایستادند و هزینه حفظ عزت ایران را با خون خود پرداختند.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر توسعه گفتمان انقلاب اسلامی در سراسر جهان تصریح کرد: اگرچه دشمنان با ترور فرماندهان و دانشمندان ما، خسارت‌های مادی و معنوی سنگینی بر ما وارد ساختند و نایب بزرگ ما را از ما گرفتند، اما بدانند که این مسیر متوقف نخواهد شد و انتقام حقیقی ما، نابودی و محو کامل رژیم صهیونیستی خواهد بود. امروز تفکر و گفتمان عاشورایی ایران از آمریکای لاتین تا قلب اروپا نفوذ کرده و نظام دینی ما مقتدرتر از همیشه است. مرزهای بیداری اسلامی جابه‌جا شده؛ به طوری که طبق گزارش‌ها، حتی پیروان آیین‌های هندو و سیک در هندوستان و پاکستان با جمعیت‌های چندصد هزار نفری برای امام شهید ما سوگواری می‌کنند.

لزوم همت جهادی مسئولان در حل مشکلات اقتصادی و تداوم روحیه سلطه‌ناپذیری

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات رهبری و مردم تأکید کرد و گفت: امروز مادران ما فرزندان خود را به میدان می‌آورند و شعار می‌دهند که «خون می‌دهیم اما خاک نمی‌دهیم». دشمنان می‌خواستند ایران را تجزیه کنند، تنگه هرمز را بگیرند و مقاومت را تضعیف نمایند اما در تمام این راهبردها شکست خوردند. با این حال، مسئولان کشور باید بدانند که شکرانه این اقتدار و جان‌فشانی مردم، خدمت شبانه‌روزی به آنان است.

وی افزود: اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن است، اما بخش عمده‌ای از این گره‌ها با مدیریت حسن، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و نگاه جهادی مرتفع خواهد شد. حوزه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی باید با پشتوانه این ملت شجاع، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستند؛ چرا که به تعبیر امام شهید ما، دوران «بزن‌ودرو» به پایان رسیده و ایران اسلامی طبق فرهنگ عاشورا، نه سلطه‌گر است و نه سلطه‌پذیر.

آیت‌الله رمضانی در پایان با ذکر مصیبت و توسل به حضرت قمر بنی‌اشم، عباس بن علی (ع)، یاد و خاطره شهید والامقام غلامی و همه شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را گرامی داشت.

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