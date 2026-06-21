به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا هماکنون در سوئیس در جریان است، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر تهدیدات واهی خود را تکرار کرد.
رئیسجمهور ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز ادعا کرد که ایالات متحده میتواند تبدیل به فرشته نگهبان تنگه هرمز شود و ۲۰ درصد از نفت آن را برای خود بردارد.
ترامپ مدعی شد: اگر مجبور باشیم، ممکن است تنگه را تصاحب کنیم.
رئیسجمهور آمریکا باز هم تهدیدات واهی خود علیه ایران را تکرار کرد و گفت: آنها را با خاک یکسان میکنم.
رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با فاکسنیوز مدعی شد که به طرف ایرانی گفته است: اگر تنگه هرمز را ببندید، کشوری نخواهید داشت. حتی نمیتوانید به «کشور لعنتی» خودتان برگردید!
ترامپ باز هم از دریافت عوارض از تنگه هرمز سخن گفت و مدعی شد: اگر آنها توافقی نکنند، ما عوارض دریافت میکنیم.
به گفته فاکسنیوز، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، درباره حق ایران برای غنیسازی، ترامپ خطاب به پزشکیان گفت: او بهتر است مراقب حرف زدنش باشد. او بهتر است اوضاع را سامان دهد، در غیر این صورت بقیه کشورشان را تصرف خواهیم کرد.
شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اراده پولادین ملت و قدرت بازدارندگی خود، در طول چهار دهه اخیر بارها ثابت کرده که تهدیدهای توخالی و لفاظیهای زورگویانه آمریکا هیچ تأثیری بر عزم راسخ آن برای دفاع از حقوق حقه و امنیت ملی خود ندارد.
تجربه جنگ اخیر و پیروزی قاطع ایران بر بزرگترین ائتلاف نظامی جهان، گواهی روشن بر این حقیقت است که دوران یکجانبهگرایی و زورگویی به سر آمده و ایران اسلامی با اقتدار کامل در برابر هرگونه زیادهخواهی ایستاده است.
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