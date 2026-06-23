به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوشتار ذیل با استناد به آیات قرآن و اشارات تاریخی، «قیام» را بهعنوان بنیاد پویایی مکتب توحید و محور حرکت انبیا، اولیا و پیروان آنان معرفی میکند و آن را پیونددهنده راه پیامبران، نهضت حسینی و انتظار قیام نهایی میداند.
باید برخاست!
حمد و ستایش شایسته او باشد که جهان به عدل قوام بخشید و به قیام آراست!
ایزد منان، قوام نظم، عدل و انتظام عالم را بر قیام استوار ساخت و بیتِ محترم و معظمش را که به امر او، خلیلش به تجدید بنای آن قیام نمود، خانه قیام قرار داد. "جَعَلَاللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَالْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّاسِ"۱
و بعثت خاتمالانبیا را که حاصل و کمال رسالت همه پیامبران و مدرسهاو برترین و فرازینتعالیم وحیانی است، با قیام آغاز و درآمیخت و فرمود: یا ایُّهاالمُدّثِر قُم فَانذِر"
چنین میتوان فهم کرد و گفت که روح و بنیان این مکتب بر این اصل بود که “باید برخاست”
لذا متصور نبود که آن رسالت عظیم بیقیام، قوام یابد و راه پیماید و به مقصد برسد.
بدین سبب فرمان میدهد که جامه عُزلت و قُعود کنار زند و در آغازین ایام بعثت حبیبش، بدو میفرماید که برای اصلاح جامعه و نجات مردمان بپاخیزد و برای تحمل مرارتها وآلاماین مسیر سخت، دست بر زانویش نهد و به ایمان خویش و قدرت حق تکیه زند و در این راه محتاج دلی برقرار و پرسکینه است که در تحصیل آن و کسب معنا و تحکیم اندیشه به نیایش و نماز شبانگاهی قیام کند."
“یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّل*قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا”
هم خود در هدایت و اصلاح جامعه و دفع ستم و ظلم و زدودن ظلمتها به قیام فرمان یافتند و هم برای استقرار عدالت و قسط بهفراخواندن مردمان به قیام فراخوانده شدند،
"لیقومالناس بالقسط"۲
به سبب این فرمان قیام همگانی بود که فرمودند : “شَیَّبَتنِی سورةُ هود”، سوره هود توان از من بربود"
چون که در آن؛ فرمان آمده: “فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ"۳ خود و کسانی که با تو و پیرو تواند استقامت بورزید آن چنان که بدان امر شدهاید”
خداوند سبحان هم در دفع متجاوزان و رفع ستمِ ستمکاران امر به نفی قعود و عُزلت میکند و هم در اعتلای روح و جان قدسی به دل سپردن به قدرت لایزال الهی، فرمان میدهد که گلیم و پیراهن سکون وانهد و باید برخیزد!
پس هم در جستوجوی معنا “باید برخاست” و هم در پیشبرد و وصول به اهداف و آرمانها و اقامه عدالت در جامعه، “باید برخاست”.
چنین اندیشهای در مکتب توحیدی، گفتمان و فرهنگی را بر قیام و استقامت بنا نهاد و در جوهره جامعه و جان اولیا، به ودیعت نهاد که قوام جامعه را تضمین و استمرار بخشد. و ایشان نیز به اصلاح جهان و اعتلای عالم همت کنند. لذاست که جان و جامعه بیقیام دوام و بقا نیافته و نخواهد داشت.
بدین ارزشهاست که خداوند قیام کنندگان را ارج نهاده وایشان را بر قاعدین، نشستگان و عزلت طلبان برتری و فضیلت بخشید.
"فَضَّلَاللَّهُالْمُجَاهِدِینَ عَلَیالْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا"۴
و نیز مقرر داشت تا از این سلسه مقاومت و جهاد یکی بماند و به هنگامش، هنگامهای برپا سازد و عدالت فراگیر مستقر نماید. و ما یقین داریم که خواهند آمد و آخرین قیام را برای نجات و رهایی رقم خواهند زد.
لذا آن ولی اعظم و صاحب عصر، عصاره خلقت و معنایهستی و سبب اتصال رحمت آسمان و زمین “قائم آل محمد” نام گرفتند و شهرت یافتند.
به وعده او رجا واثق و اعتقاد قاطع داریم که آن اماممنصور و منتقم به خونخواهی آن شهید شریفِ و مظلوم کربلا، آن امام به خون غلطیده این ماه، قیام خواهند نمود و بار دگر مبشر نصرت خون بر شمشیر خواهند بود.
اگر مدعی این مرام و مسلکایم باید برخیزیم و در همه ایام و در همه آفاق و در همه عالم، نغمه قیام بسرائیم و برای قیام آخر؛ آماده گردیم و پژواک پیام نائب حضرتش را که با همه وجودش ایستاد و از شرافت ملت دفاع کرد تا در معرکه نبرد با باطل و تباهی بهشرفشهادت نائل گردید و قائد و شاهد شهید شد؛ باشیم و پیام مقاومتش را در جهان منعکس سازیم که در این ماه خون، این مدرسه و مکتب، روح و بنیانش و همه اضلاع و زوایایش به قیام سرشته و درآمیخته است و آن قائد شهید در توصیف بزرگرهبر احرار،ایمان و قیام فرمود:
"تمام راههائی که میشود فرزند پیغمبر از آن راهها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام ـ که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین آنهاست ـ در زندگی سیدالشهداء محسوس است؛ از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصرخاص،…
بعد هم ایستادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان؛… میایستد، تسلیم نمیشود."۵
پس اگر حسینیایم و جان در گرو حضرت داریم و بدو دل سپردهایم، به این پیام مشترک و جوهری همه برگزیدگان و برجستگان مدرسه توحید؛ و مکتب وحیانی قیام نمائیم و در همه عالم نغمه “باید برخاست” تا به قیام آخر ساز کنیم!
حمید احمدی
۱ تیر ۱۴۰۵
کربلای معلا
۱-مائده،۹۷
۲-حدید،۲۵
۳-هود،۱۱۲
۴-نساء،۹۵
۵-از بیاناتدرتاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۳
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