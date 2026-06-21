رسیدگی به ۱۳۴ هزار پرونده قضایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، کامران میرحاجی یکشنبه همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران، به تشریح عملکرد این نهاد در استان پرداخت.
دادستان عمومی و انقلاب فارس با اشاره به حجم بالای فعالیت قضایی در مرکز استان اظهار کرد: در راستای انجام وظایف قانونی و رسیدگی به پروندهها، سال گذشته تنها در دادسرای شیراز به ۱۳۴ هزار و ۳۹۶ پرونده رسیدگی شد.
وی افزود: این پروندهها در ۵۸ شعبه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به طور میانگین، هر شعبه ماهانه بیش از ۲۰۰ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.
میرحاجی همچنین با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها گفت: دادسرای استان به طور کلی میزبان بیش از ۲۲۴ هزار پرونده بوده است.
راهاندازی دادسراهای تخصصی برای جرایم اقتصادی و یارانهای
میرحاجی با تاکید بر ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی بیان کرد: با توجه به افزایش پروندههای این حوزه، دو دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و جرایم یارانهای راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: پروندههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین جرایم حوزه فضای سایبری در این دادسراها به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
کاهش موجودی پروندهها و ساماندهی ۶۰۰ هزار فقره کارتابل انتظامی
این مقام قضایی از کاهش بیش از پنج هزار فقرهای موجودی پروندههای دادسرای شیراز در سال گذشته خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم انجامشده، ساماندهی کارتابلهای نیروی انتظامی بود که تعداد آنها به بیش از ۶۰۰ هزار فقره میرسید.
میرحاجی ادامه داد: در حوزه انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پارکینگها و وسایل نقلیه توقیفی نیز ساماندهی گستردهای صورت گرفت و در سال جاری خودروها و وسایل نقلیه دارای شرایط قانونی به فروش رسیده و تعیین تکلیف خواهند شد.
بازپسگیری سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی
وی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: در سال گذشته و در راستای صیانت از حقوق بیتالمال، سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف و تغییر کاربری قرار گرفته بودند، رفع تصرف شد.
این مقام قضایی استان فارس همچنین از رفع تصرف ۳۷۸ هکتار از اراضی حریم رودخانهها خبر داد و اظهار کرد: در حوزه منابع آب نیز هزار و ۴۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسلوبالمنفعه شده است.
احیای باغات قصردشت؛ مطالبه جدی شهروندان شیراز
میرحاجی با اشاره به اهمیت حفظ باغات قصردشت به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان شیراز گفت: در سهماهه نخست سال جاری بیش از پنج هکتار از باغات قصردشت که دچار تغییر کاربری شده بودند، آزادسازی شد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز بیش از شش هکتار از باغات تغییر کاربری یافته احیا شده و عملیات درختکاری در آنها آغاز شده است.
تحویل بیش از ۱۱ هزار هکتار از مناطق حفاظتشده به محیط زیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادامه داد: در حوزه حفاظت از محیط زیست، بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۳۰ هکتار از اراضی مناطق حفاظتشده قلات و تنگ سرخ تحویل سازمان حفاظت محیط زیست شده است. همچنین از بستر رودخانه اقلید، آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۶۸ هزار و ۲۵۵ مترمربع حریم صورت گرفت.
امحای بیش از هزار هکتار کشتزار آلوده
میرحاجی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت روانی شهروندان اظهار کرد: سال گذشته بیش از هزار هکتار کشتزار آلوده در سطح استان امحا شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۷۲۰ هکتار از مزارع آلوده شناسایی و امحا شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه نظارت بر تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، اقدامات نظارتی گستردهای صورت گرفت.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، بر اساس گزارشهای ارائهشده، جهاد کشاورزی ۱۳ هزار و ۷۵۴ مورد بازرسی و اتاق اصناف نیز ۴۶ هزار و ۴۱۷ مورد بازرسی انجام دادهاند.
کشف ۱۷۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان
میرحاجی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۸ مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز در سطح استان شناسایی شد.
وی افزود: در این مراکز یکهزار و ۷۴۰ دستگاه استخراج رمزارز کشف و جمعآوری شده که ارزش ریالی آنها حدود ۱۱۳ میلیارد تومان برآورد میشود.
شناسایی ۱۹۴ ساختمان ناایمن و جمعآوری ۱۱۰ مرکز ضایعاتی
این مقام قضایی استان فارس از تشکیل ۱۱ کارگروه تخصصی پیگیری و نظارت بر حقوق عامه خبر داد و خاطرنشان کرد: در همین راستا ۱۹۴ مورد ساختمان بلندمرتبه و مکان عمومی ناایمن و خطرناک در شیراز اعم از مسکونی و تجاری شناسایی شده است.
میرحاجی همچنین به ساماندهی مراکز ضایعاتی شهر شیراز اشاره کرد و افزود: برخی از این مراکز علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، به محلی برای خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده بودند که با همکاری شهرداری، ۱۱۰ مرکز ضایعاتی جمعآوری شد.
وی این اقدام را یکی از اقدامات موثر در بهبود وضعیت مناطق حاشیهای شهر شیراز دانست.
هشدار دادستان شیراز درباره سرمایهگذاری در بسترهای ناایمن
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در پایان با اشاره به افزایش پروندههای اقتصادی و شکایات مردمی در این حوزه گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی مربوط به سرمایهگذاریهایی است که افراد با هدف دستیابی به سودهای سریع و کلان در بسترهای غیرمطمئن انجام دادهاند.
وی تاکید کرد: در بسیاری از این پروندهها امکان جبران خسارت یا تحقق کامل خواستههای شاکیان وجود ندارد؛ از این رو ضروری است شهروندان پیش از هرگونه سرمایهگذاری، از مشاوره متخصصان و افراد آگاه بهرهمند شوند و از ورود به بسترهای ناایمن اقتصادی خودداری کنند.
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