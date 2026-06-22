به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جولانی در گفتگو با تلویزیون «المشهد»، با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ مبنی بر احتمال سپردن پرونده حزب‌الله به سوریه، تأکید کرد که اگر سوریه قصد ورود به میدان جنگ را داشت، آن را آشکارا اعلام می‌کرد. وی با رد هرگونه تصور از بازگشت به دوران «وصایت»، تصریح کرد که نقش سوریه در لبنان باید کاملاً مثبت و در راستای حمایت از حاکمیت و نهادهای دولتی لبنان باشد. وی طرح پیشنهادی سوریه برای حل بحران لبنان را متمرکز بر «توقف جنگ» و سپس اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست که منجر به احیای پیوند اقتصادی میان دو کشور شود.

رئیس‌جمهور سوریه در ادامه با تأکید بر ضرورت دستیابی به راهکارهای خلاقانه به‌جای روش‌های سنتی، بر لزوم ایجاد امنیت روانی برای تمامی طیف‌های اجتماعی لبنان، به‌ویژه جامعه شیعه، تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت یافتن جایگاهی برای حزب‌الله در دل ساختار دولت لبنان و دوری از «رویکردهای بازیِ باخت-باخت»، اعلام کرد که در صورت تحقق منافع لبنان و سوریه، از نشست و گفتگو با حزب‌الله ابایی نخواهد داشت و معتقد است دیپلماسی باید حتی با طرف‌های متخاصم نیز ادامه یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیش‌تر در گفتگو با فاکس‌نیوز از احتمال واگذاری پرونده حزب‌الله به سوریه سخن گفته بود. هم‌زمان، ترامپ در فضای مجازی با تهدید شدید تهران، از ایران خواست تا از بروز تنش‌ها توسط گروه‌های تحت حمایتش در لبنان جلوگیری کند، و هشدار داد که در صورت عدم رعایت، با قدرت بسیار بیشتری نسبت به حملات هفته گذشته، واکنش نشان خواهد داد.

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