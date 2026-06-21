حضور استاندار بامیان افغانستان در مراسم عزاداری محرم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاری گل‌حیدر شفق، والی/استاندار استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان، روز شنبه (۳۰ خرداد) در مراسم عزاداری ایام محرم که در مسجد جامع «رهبر شهید» مرکز شهر بامیان برگزار شد، حضور پیدا کرد.

بنابر اعلام دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان: در این مراسم، خطیب مسجد جامع ضمن قدردانی از حضور والی بامیان در برنامه‌های مذهبی و عزاداری‌های محرم در مساجد و تکایا، از توجه ویژه وی به ارزش‌های دینی و مذهبی مردم استان تشکر کرد.

خطیب مسجد با ستایش از عملکرد قاری گل‌حیدر شفق افزود: تلاش‌های پیگیر و مستمر والی بامیان در تامین امنیت پایدار، حفظ نظم عمومی و ایجاد فضای آرام و امن برای برگزاری مراسم مذهبی، بسیار ارزشمند است. وی این اقدامات را در تقویت همبستگی اجتماعی و تامین آرامش شهروندان مؤثر دانست.

این حضور مقام طالبان در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر عزاداری محرم در برخی دیگر از استان‌های افغانستان مانند کابل، هرات و غزنی منتشر شده است.

گفتنی است، ویدیویی در صفحات مجازی از کندن و آتش زدن پرچم سرخ محرم از فراز کوه شهر بامیان منتشر شده است؛ اما مقامات حکومتی این استان که پیش‌تر وعده تأمین امنیت عزادارن را داده بودند، درباره این حادثه سکوت کردند و معلوم نیست پیگیر عاملان این حادثه که قلب شیعیان را جریحه‌دار کرده، هستند یا نه؟

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