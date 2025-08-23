دفتر دوم و سوم «در محضر نهج البلاغه» از عالم افغانستانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دوم و سوم کتاب «در محضر نهج البلاغه» اثر حجت الاسلام و المسلمین عزیز الله علیزاده مالستانی از علمای شیعه افغانستانی به زیور طبع آراسته شد.

در زمان قدیم علما محل رجوع مردم در بسیاری از علوم بودند، امروزه عالمی که بتواند در بین مردم باشد و در کنار آنان و همانند مردم زندگی کند، معمولاً بسیار کم هستند. با توسعۀ حوزه‌های علمیه و تخصصی شدن علوم دینی علما کمتر در جمع مردم حضور دارند و بیشترین وقت‌شان صرف تدریس، پژوهش و تألیف و تربیت طلاب می‌شود. با این حال هنوز هم علمایی هستند که چراغ مدارس دینی را در شهرها و روستاها مناطق مختلف روشن نگه‌داشته‌اند و به تربیت و آماده‌سازی نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به مباحث دینی می‌پردازند و بعد از چند سال آموزش، آنان را راهی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه در شهرهای بزرگ می‌کنند.

حجت‌الاسلام عزیزالله علیزاده مالستانی از جمله علمای معاصر در استان غزنی افغانستان است که علی‌رغم تغییر دولت‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان همچنان در این کشور در کنار مردم حضور داشته و با آنان زیسته است.

وی علاوه برای تدریس و ادارۀ مدرسۀ دینی، در حد توان در حل مشکلات و معضلات منطقه کوشیده است و سال‌هاست که در شهر غزنی منبر می‌رود و به ارشاد و راهنمایی مردم می‌پردازد.

«در محضر نهج‌البلاغه» عنوان مجموعه اثر او است که در حوزه علمیه محمدیه تدریس داشته است. این کتاب حاوی چهار دفتر است که دفتر اول آن در سال ۱۴۰۰ توسط بنیاد اندیشه چاپ شد و در حال حاضر دفتر دوم و سوم نشر شده است که در این نوشتار به معرفی این دو دفتر پرداخته شده است.

نهج‌البلاغه، میراث گران‌سنگ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، همواره یکی از منابع بنیادین در اندیشه اسلامی، عرفان، اخلاق، کلام و حکمت به شمار می‌رود و دریای بیکران آن همواره عاشقان علم و دین را سیراب می‌کند. عمق معانی، گسترۀ مفاهیم و شیوایی زبان این کتاب، پژوهشگران و عالمان بسیاری را بر آن داشته تا در تفسیر و شرح خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های آن بکوشند. مجموعه چند جلدی در محضر نهج‌البلاغه یکی از تلاش‌های علمی در این مسیر است.

دفتر دوم در محضر نهج‌البلاغه به شکلی منسجم به شرح خطبه اول نهج‌البلاغه می‌پردازد و به طور کلی موضوع آن هستی‌شناسی و توحید از دیدگاه علی ‌(ع) است. مؤلف در بیش از ۱۸۰ درس، به بیان مباحث فلسفی، الهیاتی و تفسیری دربارۀ خداوند، صفات الهی، آفرینش، توحید و جایگاه انسان در نظام هستی می‌پردازد.

بخش آغازین کتاب به مباحث دقیق دربارۀ مفهوم حمد، مدح، شکر و تمایز آن‌ها در کلام امیرالمؤمنین می‌پردازد. سپس در درس‌های متعددی، مفاهیمی چون «الله»، «واحد» و «احد» با رویکردی معناشناسانه و تطبیقی بررسی می‌شود.

مؤلف دیدگاه‌های اشاعره، معتزله و شیعه امامیه را دربارۀ صفات الهی با نقد و تحلیل بیان می‌کند، همچنین تحلیلی مفصل و ساختارمند از آفرینش ارائه می‌دهد و مباحثی چون فَطَرَ، آفرینش ابداعی، کوه‌ها به‌عنوان عناصر پایداری زمین، دین در معنا و اصطلاح، مراتب وجود انسان، و تبیین مراتب معرفت و توحید را بررسی می‌کند.

درس‌هایی از دفتر دوم به موضوعاتی چون آفرینش حضرت آدم، روح و جسم، نفخ روح، سؤال از ملائکه، انواع ملائکه، شجره ممنوعه و عصمت انبیا اختصاص یافته است.

در فصول پایانی این دفتر نیز به بعثت انبیا، فلسفۀ نبوت، اهداف رسالت، اعجاز پیامبران و تفاوت آن با سحر و مرتاضی پرداخته می‌شود.

دفتر سوم با تمرکز بر خطبۀ غرّاء نهج‌البلاغه، به‌طور خاص بر توحید، مرگ، معاد و اخلاق اجتماعی تأکید دارد که ادامه‌ای بر مباحث هستی‌شناسی دفتر دوم است. این جلد تلفیقی از الهیات عملی، اخلاق اجتماعی و فلسفۀ مرگ را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.

یکی از محورهای مهم این دفتر، بررسی عدالت از منظر امام علی (علیه‌السلام) است. عدالت به‌عنوان اصلی‌ترین پایه حکومت، معیار برابری انسان‌ها و عامل رفع تبعیض به ‌تفصیل شرح داده می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات پررنگ، آسیب‌شناسی اقتصادی در پرتو نهج‌البلاغه است.

دفتر سوم شامل جامع‌ترین بحث‌ دربارۀ معاد جسمانی، حالات انسان در مرگ، قبر، قیامت، و سرنوشت روح و بدن است.

مباحث تقوا، به‌ویژه تقوای مطلوب، ویژگی‌های آن و نتایج اجتماعی و فردی‌اش در این جلد پررنگ است.

در نهایت بخش پایانی دفتر سوم به بررسی آرایه‌های ادبی خطبۀ غرّاء می‌پردازد.

