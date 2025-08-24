به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جسد یک جوان شیعه سوری به نام «قیس علی غریب» اهل شهر شیعهنشین نُبُل در استان حلب سوریه که پدر سه کودک بود، پس از چند روز از ربوده شدنش پیدا شد. او با بهانهای مبنی بر انتقال مصالح ساختمانی به شهر الباب در شمال سوریه به آنجا کشانده شده بود.
در ابتدا، این پرونده جنبه جنایی داشت و آدمربایان درخواست پرداخت باج کرده بودند، اما پس از دستگیری عاملان این جنایت، مشخص شد که قیس از همان روز اول ربوده شدنش به قتل رسیده است.
تحقیقات نشان داد که انگیزه قتل قیس علی غریب، طایفهای بوده، چرا که قربانی اهل شهر نُبُل با اکثریت شیعهنشین بوده است.
