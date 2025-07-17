به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از حمله مسلحانه عناصر وابسته به حکومت جولانی به روستای المزرعة در حومه غربی استان حمص خبر دادند. این روستا که عمدتاً شیعه‌نشین است، در ساعات اخیر شاهد درگیری شدید، تیراندازی گسترده و فضای پرالتهابی بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در جریان این حمله یک نفر شهید و چندین تن دیگر زخمی شده‌اند. همچنین گروه‌های مهاجم اقدام به بازداشت شمار زیادی از جوانان شیعه این روستا کرده‌اند.

شاهدان عینی می‌گویند صدای تیراندازی سنگین در فضای روستای شیعه‌نشین المزرعة طنین‌انداز شده و صحنه‌هایی از فریاد و وحشت زنان و کودکان که به خیابان‌ها پناه برده‌اند، گزارش شده است. شرایط امنیتی در منطقه به شدت بحرانی توصیف شده و تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی حکومت جولانی در این خصوص اعلام نشده است.

چند روز پیش نیز پیکر شیخ «رسول شحود» روحانی سرشناس شیعه سوری در خودروی شخصی‌اش در نزدیکی شهر حمص در غرب سوریه، با آثار گلوله کشف شده بود. طبق این گزارش، افراد مسلح ناشناس در نزدیکی ایست بازرسی وابسته به نیروهای امنیتی حکومت جولانی در اطراف شهر حمص و روستای «المزرعة» ـ که زادگاه این روحانی نیز هست ـ به‌طور مستقیم به سوی وی شلیک کرده‌اند. روستای المزرعة پس از این ترور، شاهد برپایی تظاهرات مردمی در محکومیت این ترور بود.

شایان ذکر است که استان حمص در مرکز کشور سوریه از مراکز اصلی سکونت شیعیان این کشور است و حدود هشتاد هزار تن از شیعیان سوریه در شهر حمص و ده ها روستا پیرامون آن، سکونت دارند. تعداد زیادی از شیعیان استان حمص پس از سقوط حکومت اسد از بیم جان خود مجبور به ترک منازل خود و پناه بردن به کشور لبنان شدند.

