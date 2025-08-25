به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از امضای قریب الوقوع توافقنامه امنیتی دمشق و تل آویو خبر داد.
این رسانه رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که توافقنامه امنیتی میان دمشق و تل آویو با میانجیگری آمریکا و همکاری کشورهای عربی خلیج فارس امضا میشود.
براساس این توافق، جولان و مناطق حدفاصل میان دمشق تا سویدا منطقه خالی از سلاح تعیین میشود.
همچنین بر اساس این توافقنامه، سوریه از داشتن هرگونه سلاح راهبردی از جمله موشک و سامانههای پدافندی محروم خواهد شد.
براساس این توافق، حکومت جولانی از کمکهای آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس برای بازسازی کشور برخوردار خواهد شد.
این توافقنامه، بازسازی ارتش سوریه توسط ترکیه را نیز ممنوع کرده است و یک گذرگاه نیز موسوم به گذرگاه انسانی میان فلسطین اشغالی و استان سویدا سوریه ایجاد خواهد شد.
