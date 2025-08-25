ورود نظامیان رژیم صهیونیستی به یک روستای سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به یک روستا در استان قنیطره به تفتیش خانه‌های آن پرداختند.

شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «عین العبد» در استان قنیطره سوریه وارد شدند.

نظامیان اشغالگر به بازرسی خانه‌های این روستا پرداختند.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

