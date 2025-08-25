  1. صفحه اصلی
ورود نظامیان رژیم صهیونیستی به یک روستای سوریه

۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۶
کد خبر: 1719920
منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به یک روستا در استان قنیطره به تفتیش خانه‌های آن پرداختند.

شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «عین العبد» در استان قنیطره سوریه وارد شدند.

نظامیان اشغالگر به بازرسی خانه‌های این روستا پرداختند.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

