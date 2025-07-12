به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️منابع حقوق بشری در سوریه از بازگشت شماری از خانواده‌های شیعه سوری به روستای اشرفیه در حومه شهر حمص خبر دادند؛ اما این خانواده‌ها به‌دلیل تهدیدهای امنیتی مجدداً مجبور به ترک این روستا شدند.

براساس این گزارش، چند خانواده از اهالی روستای اشرفیه که عمدتاً متشکل از سالمندان و کودکان بودند، به منازل خود بازگشتند؛ خانه‌هایی که سال پیش و هم‌زمان با آغاز درگیری‌ها و سقوط حکومت بشار اسد، ترک کرده بودند.

با این حال، به‌محض بازگشت این خانواده‌های شیعه سوری به منازل خود، برخی عناصر وابسته به حکومت جولانی، اقدام به آزار و ارعاب آن‌ها کردند. مواردی مانند پرتاب نارنجک صوتی در ساعات پایانی شب و تیراندازی‌های پراکنده، باعث شد که این خانواده‌ها خواستار دیدار با «کمیته صلح اجتماعی» برای تأمین امنیت خود شوند.

به گفته منابع محلی، این تهدیدها تنها چند روز پس از بازگشت این خانواده‌های شیعه سوری رخ داد و در نهایت باعث شد آن‌ها بار دیگر خانه‌های خود را ترک کرده و به محله‌های امن‌تری در شهر حمص پناه ببرند.

شایان ذکر است که اکثر ساکنان شیعه‌ مذهب روستاهای حومه شمالی حمص، در سال‌ گذشته به دلیل ناامنی و درگیری‌ها، منازل خود را ترک کرده بودند. پس از سقوط حکومت پیشین سوریه، روستاها و شهرک‌های شیعه‌نشین در حومه شمالی شهر حمص از جمله «اشرفیه»، «مختاریه»، «کفرعبد» و «غنطو» و همچنین روستاهای شیعه‌نشین در غرب شهر القصیر سوریه در نزدیکی مرز لبنان، هدف سرقت‌های مسلحانه، غارت و آتش‌سوزی‌های عمدی قرار گرفتند؛ اقداماتی که با هدف ایجاد وحشت و کوچ اجباری ساکنان انجام شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸