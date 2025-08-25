به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین امین، نویسنده و پژوهشگر دینی، در نوشتاری اختصاصی برای ابنا، به بررسی چرایی «اتحاد مقدس» در اسلام پرداخته و با رجوع به قرآن، روایات و سیره تاریخی، نشان داده است که اتحاد نه‌تنها یک نیاز اجتماعی، بلکه یک تکلیف دینی و الهی است؛ تکلیفی که امروز در مواجهه با اسرائیل و نظام سلطه، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

اتحاد مقدس؛ از سیره پیامبر(ص) تا راهبرد امروز مقاومت

محمد حسین امین / نویسنده و پژوهشگر دینی

اتحاد در اسلام، تنها یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه ریشه در قرآن و سنت دارد. امت اسلامی در طول تاریخ، هرگاه متحد بوده، توانسته در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و هرگاه دچار تفرقه شده، شکست و ذلت نصیبش گشته است. امروز با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان و توطئه‌های استکبار جهانی، بازخوانی مفهوم «اتحاد مقدس» ضرورتی حیاتی است.

اتحاد در قرآن؛ فرمانی الهی برای امروز

قرآن کریم، اتحاد را اساس بقای امت می‌داند:«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا»[۱]. توصیه و امر این آیه شریفه این است که مسلمانان به ریسمان الهی، که در روایات به قرآن و ولایت اهل‌بیت(ع) تفسیر شده، چنگ زنند و از تفرقه بپرهیزند[۲].

امروز که دشمنان اسلام با رسانه‌ها، سیاست‌ها و حتی جنگ سخت تلاش می‌کنند میان مسلمانان تفرقه بیندازند، این آیه بیش از گذشته معنا پیدا می‌کند. اتحاد یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه اطاعت از امر الهی است.

قرآن همچنین هشدار می‌دهد: «وَلا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ»[۳]. این تذکر الهی نیز نشان می‌دهد که تفرقه بعد از روشن شدن حقیقت، نشانه بی‌ایمانی و سرپیچی است. پس مسلمانان امروز که دشمن صهیونیستی را در برابر خود می‌بینند، باید بدانند که اختلاف داخلی، بزرگ‌ترین خدمت به اسرائیل است.



روایات اهل‌بیت(ع)؛ اتحاد، زینت شیعه

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «مَثَلُ المؤمنین فی توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم، کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحمی»[۴]. این روایت جامعه مؤمنان را به بدن تشبیه می‌کند که اگر عضوی به درد آید، دیگر اعضا نیز درگیر می‌شوند. علت این تشبیه آن است که همان‌طور که بقای بدن در گرو هماهنگی و سلامت همه اعضاست، بقای امت اسلامی نیز وابسته به اتحاد و همدلی همه افراد و گروه‌هاست. در این نگاه، غفلت یا سستی هر بخش، کلیت امت را به رنج و ضعف می‌کشاند.

از سوی دیگر، پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً»[۵]. این روایت اتحاد را به یک بنای محکم تشبیه می‌کند که استواری‌اش در گرو کنار هم بودن آجرهاست. اگر حتی بخشی از دیوار سست شود، تمام بنا در معرض سقوط قرار می‌گیرد. همین‌گونه امت اسلامی نیز تنها زمانی پایدار و استوار است که اجزای آن ـ ملت‌ها، مذاهب و جریان‌های مختلف ـ همچون آجرهای یک ساختمان در کنار هم قرار گیرند. این تشبیه نشان می‌دهد که تفرقه نه یک ضعف جزئی، بلکه تهدیدی برای فروپاشی کل جامعه اسلامی است؛ در مقابل، اتحاد و همبستگی، ضامن اقتدار و بقای آن خواهد بود.



تجربه تاریخی؛ از عاشورا تا فلسطین

تاریخ اسلام نشان می‌دهد که تفرقه، بزرگ‌ترین عامل شکست بوده است. پس از رحلت پیامبر(ص)، کنار گذاشتن امامت امیرالمؤمنین(ع) امت را دچار اختلافات عمیق کرد[۶]. این شکاف، مسلمانان را تضعیف و دشمنان را تقویت کرد.

حادثه کربلا نیز نمونه روشنی است. اگر مردم کوفه در پیمان خود با امام حسین(ع) متحد می‌ماندند، هرگز فاجعه عاشورا رخ نمی‌داد[۷]. خیانت و تفرقه، مسیر تاریخ را تغییر داد.

امروز نیز مسأله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی، تکرار همان تجربه تلخ تاریخی است. اگر ملت‌های مسلمان متحد باشند، اسرائیل که وجودش بر پایه اختلاف و حمایت استکبار است، شانسی برای بقا نخواهد داشت. مقاومت در لبنان و غزه، نمونه عینی قدرت اتحاد است. در حقیقت، چیزی که مسلمانان را در طول تاریخ با وجود کمبود امکانات و فشار دشمنان سرپا نگه داشته، همین روحیه همبستگی و نگاه اتحادی بوده است؛ نگاهی که از دل آموزه‌های دینی برخاسته و در هر دوره، ضامن بقای امت اسلامی و تداوم راه حق بوده است.



اتحاد مقدس در برابر دشمن مشترک

رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، سال‌هاست که با راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» میان امت اسلامی اختلاف می‌افکنند. آنان با دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی، قومی و مذهبی، در پی نابودی وحدت هستند.

در برابر این سیاست‌ها، اتحاد مقدس یک واجب شرعی است. امام خمینی(ره) بارها تأکید می‌کردند: «اگر مسلمانان مجتمع بودند، اسرائیل جرأت نمی‌کرد چنین کارهایی بکند»[۸]. رهبر معظم انقلاب نیز بارها اعلام کرده‌اند که «مسئله فلسطین، مسئله اول جهان اسلام است» و تنها با وحدت اسلامی می‌توان این مسئله را حل کرد[۹].

بنابراین اتحاد مقدس، نه‌تنها یک ارزش اعتقادی، بلکه سلاحی در برابر دشمن مشترک است؛ سلاحی که از جهاد کمتر نیست. افزون بر این، اتحاد چه در سطح مردم یک کشور و میان اقشار و گروه‌های مختلف آن، و چه در سطح امت‌های مسلمان که دین و مذهب مشترک دارند، به‌عنوان یک قدرت واقعی و ضربه‌زننده عمل می‌کند. همبستگی ملی، مانع نفوذ دشمنان داخلی و خارجی می‌شود و همبستگی فراملی، جبهه‌ای فراگیر در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری می‌سازد. این پیوندها همانند حلقه‌های زنجیر، نیرویی تولید می‌کنند که هر دشمنی را ناتوان می‌سازد.

نتیجه‌گیری؛ چرا اتحاد مقدس است؟

اتحاد مقدس است چون ریشه در قرآن و سنت دارد، چون ضامن بقای امت است، چون دشمن از آن می‌ترسد و چون بدون آن، عزت مسلمانان نابود می‌شود. اتحاد تنها یک تاکتیک نیست؛ یک عقیده است.

امروز که امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار ایستاده، اتحاد مقدس همان سپری است که می‌تواند آینده امت را تضمین کند. هرگونه اختلاف داخلی، خیانت به خون شهدا و زمینه‌ساز پیروزی دشمن است.



پاورقی‌ها