بیانیه تولیت آستان مقدس علوی در خصوص زیارت میلیونی پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز تشرف میلیونی عزاداران نبوی به حرم مطهر علوی در ایام پایانی ماه صفر، تولیت محترم آستان مقدس علوی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
﴿فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَیٰ هَؤُلَاءِ شَهِیدًا * یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّیٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا یَکْتُمُونَ اللَّهَ حَدِیثًا﴾ [النساء: ٤١ ـ ٤٢]
{حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی (بر اعمالشان) می آوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟!
در آن روز، آنها که کافر شدند و با پیامبر به مخالفت برخاستند، آرزو می کنند که ای کاش (خاک بودند و) خاک آنها با زمین های اطراف یکسان می شد. در آن روز، سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند} (سوره نساء، آیات ۴۱ ـ ۴۲)
خدای بزرگ و ستوده را سپاس میگوییم؛ پروردگار دانا و مهربانی که بر هر پدید آمدهای تواناست و هر راندهشده را بازمیگرداند. او آگاه به همه اسرار، تدبیرکننده سرنوشتها، مقدرکننده اعمال و نابودکننده اهل باطل است. هموست خداوند یگانه که هیچ معبودی جز او برای جهانیان وجود ندارد.
پروردگارا! درود و برکات بیپایان خود را بر محمد مصطفی صلیاللهعلیهوآله، بنده و پیامبرت، فرو فرست؛ او که خاتم پیامبران است، گشاینده راه آینده و یادگار گذشتهها. و نیز بر خاندان پاک او، که پرچمداران دین و سرمایههای امت اسلاماند؛ و بر اسم اعظم و آخرین حجتت در زمین، قائم آل محمد، حضرت صاحب الزمان عجلاللهتعالیفرجه درود بیکران نثار فرما.
سلام بر تو، ای سرور و مولای ما یا امیرالمؤمنین علیهالسلام، و بر جانشین آدم و نوح، و بر همدم هود و صالح، و رحمت و برکات خدا بر تو باد. ما رو به سوی تو میآوریم، ای مولای ما، از پیشگاه بارگاه مقدست، تا شهادت پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله را به محضر شریف شما تسلیت گوییم.
در حالی که آتش غم سوگ پیامبر رحمت در دل ما بندگان و فرزندانت، شعلهور شده و سنگینی این مصیبت بر ما سخت و جانکاه است. آیا میتوان مصیبتی بزرگتر از این یافت که امت، پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله، استوارترین ستون ایمان و پاکترین روح الهی را از دست بدهد؟
ای پدر و پیشوای ما، ای رسول خدا! به خدا سوگند جزع و بیتابی راهی نمیگشاید جز به سوی شما، و صبر جمیل جز با یاد شما ممکن نیست. این مصیبت بر ما بعد از شما سنگینتر و پیش از شما نیز چنین بوده است.
از این رو، امروز به بارگاه ملکوتی مولایمان امیرالمؤمنین مشرف شدهایم تا به حضور مبارک ایشان عرض تسلیت نماییم؛ در حالی که در این روز دستههای عزاداری، هیئتهای سوگواری و انبوه زائرانی از سراسر جهان اسلام، همراه با خادمان آستان مقدس علوی، گرد هم آمدهاند تا با برپایی مراسم عزا، این مصیبت بزرگ را زنده نگه دارند.
لازم به ذکر است آستان مقدس علوی نیز با مشارکت و بسیج تمامی بخشها و مراکز خدماتی خود، چه دولتی و چه غیردولتی، اعم از امنیتی، خدماتی، رسانهای، پزشکی، هیئتهای داوطلبانه، پشتیبانی و غیره، اقدام به فراهم سازی بهترین شرایط برای میزبانی شایسته از عزادارن نبوی و خدماترسانی نموده است.
دبیرخانه کل آستان مقدس علوی از جوار حرم مطهر علوی، صمیمانهترین پیامهای تسلیت و همدردی را به محضر مولایمان حضرت حسن بن علی علیهالسلام، همچنین به مراجع عظام دینی و امت مؤمن تقدیم میدارد.
در پایان، از خداوند متعال خواستاریم که به حق پیامبر رحمت صلیاللهعلیهوآله، ما را در شمار بهترین شیعیان محمد و آل محمد قرار داده و به برکت ولایت ایشان سعادتمند گرداند. همچنین شادی، سلامت و یاری خویش را نصیبمان سازد و توفیق شهادت در راهشان را روزی ما فرماید.
به راستی که ستایش ویژه پروردگار جهانیان است؛ و درود خدا بر محمد و خاندان پاک و مطهر او باد.
خادم امیرالمؤمنین علیهالسلام: عیسی السید محمد صالح الخرسان
۲۸ صفر ۱۴۴۷ هـ.ق برابر با یکم شهریور سال ۱۴۰۴»
