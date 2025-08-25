به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه «انقلاب محراب»، شماری از شهروندان بحرینی شامگاه شنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۵ نماز مغرب و عشا را در محل مسجد علویات در شهرک زنج اقامه کردند؛ مسجدی که توسط رژیم آلخلیفه و ارتش سعودی تخریب شده بود.
نمازگزاران با تأکید بر پایبندی خود به دفاع از مساجد ویرانشده در سال ۲۰۱۱، خواستار بازسازی آنها در همان مکانهای اصلی شدند و اعلام کردند علیرغم تهدیدها و فشارهای حکومت، همچنان در بقایای این مساجد نماز بهجا خواهند آورد.
مسجد علویات تاکنون دو بار تخریب شده است: نخست در سال ۲۰۱۱ در چارچوب حمله گسترده به ۳۸ مسجد توسط نیروهای سعودی و آلخلیفه، و بار دوم در ۷ اوت ۲۰۱۸ که بقایای آن نیز بهطور کامل از سوی رژیم آلخلیفه از میان برداشته شد.
