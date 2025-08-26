به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دانشجویان شیعه افغانستان مانند دیگر دانشجویان فارغالتحصیل، از نبود شغل و حرفه متناسب با رشته تحصیلی خود شکایت دارند. آنان شایستهسالاری و جوانگرایی را به عنوان راه حل اساسی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیشنهاد میکنند و میگویند که با نقش دادن به جوانان و دانشجویان متخصص، میتوان با انبوه مشکلات به ویژه فقر و بحران اقتصادی مبارزه کرد.
غلام احیا رسولی، دانشجوی دانشکده زراعت دانشگاه بامیان میگوید که دانشجویان به عنوان بخش مهم و بزرگی از جامعه افغانستان و سرمایه ملی این کشور، از توانایی و ظرفیت کافی برای حل چالشها برخوردار هستند.
آقای رسولی به خبرنگار ابنا افزود که دانشجویان و در مجموع نیروی دانشگاهی به عنوان عناصر کارآمد در امر مبارزه با بحرانها از جمله فقر و خلاقیت در ایجاد اشتغال تاثیرگذار هستند، اما در افغانستان این موضوع طی سالهای گذشته و تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این دانشجو در ادامه گفت: دانشگاههای افغانستان معمولا در بخش تئوری و نظری آموزش میدهند ولی در بخش عملی ضعیف هستند. برای همین دانشجویان پس از فارغالتحصیلی بیسرنوشت میمانند و به فعالیتهایی رو میآورند که با رشته تحصیلیشان مطابقت ندارد.
او تاکید ورزید که دانشگاهیان نیروی مهم هر جامعه هستند و حمایت از این نیرو باید در اولویت دولت افغانستان قرار گیرد؛ زیرا هر سال با فراغت از تحصیل دانشجویان آمار بیکاری بالا میرود و این باعث شده که جوانان و تحصیلکردگان احساس ناامیدی کنند.
سیدجاوید حسینی، یکی از دانشجویان شیعه در استان بلخ است که حدود دو ماه پیش از دانشکده مهندسی دانشگاه این استان فارغالتحصیل شده است. او در این مورد میگوید: من تازه از دانشگاه فارغالتحصیل شدهام، اما در دوره دانشجویی و حتی قبل از آن به شغل خیاطی مشغول بودم و هنوز هم به دلیل نبود شغل مرتبط با رشته تحصیلیام همین کار را ادامه میدهم.
جاوید با بیان اینکه چالش بیکاری در افغانستان را درک میکند، اظهار داشت که به عنوان یک مهندس ساختمانی در شرایط فعلی نمیتواند آینده خود را روشن ترسیم کند.
به گفته او، با اینکه ساختوساز در افغانستان همانند سایر کشورها وجود ندارد، اما همین ساختوساز اندک هم با طراحی مهندسان خارجی صورت میگیرد.
شایان ذکر است، مدیریت و تقسیم کار در ادارات و مراکز اجرایی افغانستان، چه در ۲۰ سال دوره جمهوریت و چه در حال حاضر که طالبان حاکم هستند، بیشتر بر اساس روابط قومی و قبیلهای صورت میگیرد و به جوانان تحصیلکرده و متخصص فرصت شغلی مناسب داده نمیشود.
