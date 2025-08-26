طرح تغییر پارادایم انقلاب اسلامی؛ تاکتیک استکبار جهانی برای سلطه بر ملت ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح تغییر پارادایم در انقلاب اسلامی، چیستی و چرایی بر اساس اندیشه امامخمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی»، به همت ادارهکل پژوهشهای اسلامی رسانه ملی و با همکاری انجمن تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی حوزه علمیه قم و حضور حجتالاسلام دکتر نوروزی، حجتالاسلام دکتر بهروزی لک، آقای شمسیان و سرکار خانم رضایی برگزار شد.
دکتر حجتی، مدیرکل پژوهشهای اسلامی رسانه، گفت: ما نیاز به یک ورزیدگی در حوزه اندیشه در مواجهه با اتفاقات پیش رو داریم؛ یعنی در صورتی که انقلاب ملزم به مبانی اعتقادی شود در مواجهه با طوفان و وزشها تغییر موضع نمیدهد.
او رهاورد این جلسه را اندیشیدن در خصوص جنبههای رسانهای موضوعات سیاسی بیان کرد که باید در فضای تغییر شرایط اجتماعی یا فضای دینداری مردم چگونه عمل کنیم.
حجت الاسلام دکتر نوروزی، عضو هیئت امنای انجمن علمی تاریخ معاصر انقلاب اسلامی حوزه، ضمن تعریف مفهوم پارادایم که «الگوارهای شامل تمام جنبههای بنیان، غایات و اهداف، فرایندها، سیاستها و حل مسائل، برای گشایش تمام گرههای اجتماعی و سیاسی در عرصههای مختلف است»، گفت: منظور از تغییر پارادایم انقلاب اسلامی، شیفت کردن تمام این اهداف و غایات انقلاب به سمت تغییر و تحول.
وی همچنین افزود: اگر این تغییر صرفاً درون گفتمانی باشد از آن استقبال هم میشود، چراکه در راستای بهبود و عمق بخشیدن به محورهای آن میشود، اما این بیانیه در راستای درون گفتمانی نیست و اهداف و بنیانهای انقلاب اسلامی را نشانه گرفته است.
وی گفت: بیانیه اصلاحطلبان در راستای تغییر گفتمان، در واقع مطالبه دشمن است که از سوی نخبگان این حزب مطرح شده است، چراکه در طول این جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نتوانست از طریق برخورد سخت و نظامی به اهداف خود دست یابد، لذا سعی دارد با جنگ نرم و با کمک گفتمان به دست آورد. نظام سلطه علیرغم داشتن رسانه و تجربههای فراوان، در مواجهه با انقلاب اسلامی توفیقی نداشته و از سر استیصال، ناکامی و سرخوردگی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق اهدافش باید طیف یا بدنهای در درون جامعه داشته باشد که از طریق آن بتواند اهدافش را تعقیب کند و این بیانیه عملاً در راستای این هدف دشمن است.
حجتالاسلام نوروزی این منازعه را جنگ هویتی و وجودی دانست و گفت: در این جنگ، پارادایم گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت معنویت، آزادی، اخلاق و ارزشهای هفتگانه در مقابل گفتمان نظام سلطه قرار دارد که این منازعه بنیادین و اساسی از ابتدای انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است و در چالش با یکدیگر بودهاند.
وی بیان داشت: رسانه موظف است بحثهای بنیادینی در خصوص موضوعات روز داشته باشد و اطلاعات دقیقی را به صورت روتین به بدنه جامعه تزریق کند تا مخاطب همگام با نظام حرکت کند.
آقای شمسیان، رئیس سابق دانشگاه خبر و فعال رسانهای، طبق بیانات مقام معظم رهبری، این افراد را که به دنبال تغییر پارادایم انقلاب اسلامی هستند افرادی کوتهنظر معرفی کرد و گفت: آنان در این بیانیه هیچ نقدی به آمریکا نداشتند و بنبستنمایی مطلق کردند که ما به بنبستی رسیدیم که راه گریزی از آن نیست. مقصرنمایی مطلق و مطالبهگری مطلق از نظام جمهوری اسلامی داشتند و وحدت پیشآمده در این جنگ را از آن خود میدانند که زین پس مردم باید از آنها دستور بگیرند.
او بخشی از سخنرانی امام راحل در سال ۶۷ را قرائت و تحلیل کرد که گویا امام در حال حاضر حضور دارند و در پاسخ به بیانیه فعلی میگویند: اهداف دشمن صرفاً کشیدن ملت ایران زیر یوغ و سلطه استکبار جهانی است. ناراحتی آنها از ناتوانی سلطه بر ملت ایران است و اینکه جمهوری اسلامی، سایر ملتها را نیز به خروج از زیر این سلطه تشویق میکند.
وی بر ضرورت برگزاری اینگونه نشستها تأکید داشت تا با همفکری و گفتوگوی علمی ما نیز مجهز و مسلح باشیم و دشمن را به عقب برانیم. وی رسانه را موظف به ارتقای سطح آگاهی و علم و معرفت بدنه جامعه دانست و گفت: رسانه باید به رفع فقر مبانی عموم جامعه بپردازد تا با مشکلات اقتصادی و معیشتی تغییر سویه ندهند. همچنین عنوان کرد صداوسیما باید به رهبران حزب اصلاحطلب اجازه حضور در رسانه را بدهد، چراکه تجربه ثابت کرده سکوت و سانسور سبب ضریب دادن به این قشر میشود.
سرکار خانم رضایی، مدرس حوزه و دانشگاه، ابتدا با بیان هدف بعثت انبیا که بندگی خدا و اجتناب از طاغوت است، گفت: معنای اجتناب از طواغیت این نیست که دامن خود را از آنها دور کنی تا آلوده نشوی، بلکه طبق تعابیر مقام معظم رهبری یعنی اینکه توحید حق ندارد زیر پای طاغوت باشد. بنابراین وقتی جامعهای پارادایم فکری، منظومه و مبانی فکریاش این باشد، قاعدتاً دشمنی کردن دشمنان با این جامعه طبیعی است.
بنابراین این نوع از اعتقاد برای ما یک چهارچوب و ابرانگاره طراحی میکند که بر اساس آن؛ مبانی، اصول و روشهایی در امتداد این اعتقاد قرار میگیرند. در واقع این نوع از اعتقاد، یک فضای حکمرانی و الگوی کامل جهت پیمودن درست مسیر برای ما طراحی میکند که الگوی امام و امت بهترین الگویی است که در تحقق اهداف الهی توسط خدای متعال مشخص شده است.
او در ادامه افزود: وقتی ملزم و معتقد به یک سری مبانی شدیم، امتدادهایی در پی آن خواهد آمد که تکالیف و سبک زندگیای را در همه عرصهها، ازجمله در عالم سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... برای انسان مقدر میکند.
وی اذعان داشت که وصیتنامه امام سرشار از این مبانی و اصول است. اگر کشور میخواهد غبار عقبافتادگی و غبار استعماری که قرنها به او تحمیل شده را از سر و روی خودش پاک کند باید طبق فرامین الهی پیش برود، آنوقت این نسخه شفابخش تمام دردهای بشر است.
وی در خصوص نقش رسانه در این زمینه، طبق بیانات مقام معظم رهبری به اهمیت روایت اول اشاره کرد که باید روایتگری صورت گیرد. ایشان همچنین تأکید داشت که رسانه باید در خصوص مبانی گفتمانسازی کند چون مبانی هویتساز است و ساخت محکم درونی را رقم میزند. علاوهبر این موارد نیز طبق فرمایشات رهبری، تبیین را اساس کار رسانه دانست که باید به اقناع ذهنها و دلها بپردازد.
حجتالاسلام دکتر بهروزی لک، استاد حوزه و دانشگاه و عضو انجمن علمی تاریخ معاصر انقلاب اسلامی حوزه، بر این نکته تأکید داشت که انقلاب اسلامی ذاتاً اصلاحگر است، لذا نیازی به تغییر پارادایم ندارد، چراکه درون خود ابزارها و تاکتیکهایی دارد که میتواند خود را با شرایط تطبیق دهد. گرچه در قرن پانزدهم، در اثر افول مدرنیته و بحران مدرنیته، با کلان روند تغییر مواجه هستیم که سبب بحران معنا در جهان بهویژه در بین جوانان شده است.
وی عنوان داشت: در دورهای که جامعه در اثر پیشرانها و تکنولوژی دچار تغییر میشود نظام سیاسی در ابزارها، تاکتیکها، روشها و... نیز یا باید تغییر کند یا تسلیم شده منتظر انقلاب بماند.
دکتر بهروزی لک، بیانیه طرحشده را امری سطحی دانست و گفت: جامعه با یک چالش جدی در بحران معنا در میان جوانان مواجه است و صداوسیما باید به تفاوت و تغییرات نسلی آنان توجه کند و مطالعات عمیقی در خصوص چالش آیندهپژوهی دینداری داشته باشد.
وی جهاد تبیین را از وظایف حوزویان، دانشگاهیان و ادارهکل پژوهشهای اسلامی دانست که باید اقتضائات آینده را دریابد و به آیندهپژوهی بر اساس سه سؤال بپردازد که آینده چه خواهد شد، آیندهپژوهی تصویرپرداز چگونه میتواند باشد و آیندهپژوهی تجویزی یعنی چه؟
