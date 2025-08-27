به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- «محمد» شهروند جوان آمریکایی بعد از تحصیل در یکی از رشته‌های علوم تجربی تصمیم می‌گیرد علوم دینی را فرا گیرد. او سه سال است که به زیارت اربعین می‌آید، وی در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی با موکب فرهنگی «شهید ابراهیم هادی» آشنا می‌شود. محمد که در یک خانواده مسلمان شیعه متولد شده و سال‌ها در آمریکا زندگی کرده به دنبال آن است تا اندوخته خود را از سفر اربعین به کشورش ببرد. او معتقد است امروز رسانه‌های غربی در صف اول مبارزه با اسلام و حقیقت هستند و نمی گذارند حقایق به مردم کشورهای اروپایی و آمریکا منتقل شود. اما وقایع دو سال اخیر در خاورمیانه کشتار بی رحمانه مردم غزه موجب شده مردم در جهان غرب پی به حقایقی ببرند که به ضرر حاکمان غربی صهیونیستی و آمریکایی است. وی در ابتدای سخنانش از عبارت «سبحان الله» استفاده می‌کند او معتقد است مردم بسیاری در جهان به دنبال نظام عدالت جهانی هستند و اگر امام مهدی(عج) به آنها معرفی شود حتما ولایت ایشان را می پذیرند.به دلیل مسائل امنیتی از بردن اسم و تصویر کامل ایشان معذور هستیم.

در ادامه مصاحبه ابنا با این شهروند آمریکایی را می‌خوانید:

ابنا: لطفا در ابتدا خود را معرفی کنید و بفرمایید برای چندمین بار است که به زبارت اربعین می‌آیید؟

من «محمد» از ایالات متحده آمریکا هستم . پدر و مادر من مسلمان و شیعه هستند و خدا را شکر برای سومین بار است که توفیق پیدا کردم به سفر اربعین بیایم. اولین باری که به کربلا آمدم با صفحه موکب «شهید ابراهیم هادی» مواجه شدم و بهشون پیام دادم که می توانم به شما کمکی کنم و آنها نیز استقبال کردند و انشاء الله ظرفیت همکاری با این موکب فرهنگی فراهم شد.

ابنا: به نظر شما شرایط زندگی یک مسلمان در غرب بویژه کشور آمریکا چگونه است؟

در واقع می توانم بگویم زندگی در غرب برای مسلمانان و شیعیان خیلی سخت است، اما در این زمانه حتی بیرون از کشورهای غربی نیز زندگی برای مسلمان سخت شده است، چون فضای مجازی و رسانه‌های غربی در جوامعی مثل ایران و سایر کشورهای مسلمان نفوذ پیدا کردند و همه دنیا به نوعی به همدیگر مرتبط شدند. این ارتباط اگر چه خوبی ها و ظرفیت هایی دارد و یک نوع تحول جهانی به حساب می آید اما این روند اتفاقات بدی هم به دنبال دارد که موجب می شود زندگی مسلمانان در غرب غرب سخت باشد. اما از آنجا که ما باور داریم امام زمان(عج) نه فقط رهبر ایران یا سوریه و لبنان است، بلکه رهبر کل دنیا خواهد بود ما به فعالیت هایی که در غرب انجام می‌دهیم همچنان ادامه خواهیم داد تا کمک کنیم مردم کشورهای اروپایی در جوامع غربی برای پذیرش ولایت امام عصر(عج) آمادگی پیدا کنند.

ابنا: زمانی که از سفر اربعین باز می گردید چگونه شرایط سفر اربعین اهداف این سفر و سختی هایی که مردم در این مسیر می کشند را برای دوستان خود در آمریکا معرفی می کنید؟

سبحان الله، فکر می کنم یکی از راه هایی که بتوانم واقعه اربعین را برای دوستانی که مسلمان نیستند به تصویر بکشم بویژه آنهایی که از لحاظ سیاسی آگاه تر هستند، توجه به این جمله امام علی(ع) است ایشان فرمودند؛ برای اینکه جبهه حق را پیدا کنی به این نگاه کن که تیرهای دشمن به کدام سمت می‌روند. در حال حاضر شاهدیم حمله‌هایی به سمت اربعین می‌شود، البته نه به شکل نظامی و شکل فیزیکی چرا که الحمدالله از لحاظ امنیتی و حفاظت سفر اربعین با همکاری مسلمانان در غرب آسیا سفر امنی است، اما حملات رسانه‌ای و سانسور شدید رسانه‌ای در قبال اربعین وجود دارد .

مردم آمریکا و کشورهای غربی باید متوجه این حملات رسانه ای و سانسور بشوند که چرا دولتمردان غربی و صاحبان رسانه پدیده اربعین را سانسور می کنند و باید تیرهای دشمن را ببینیم که به چه سمتی یعنی جبهه حق پرتاب می شود و مردم را با جبهه حق آشنا کنیم.

مردم در غرب باید بدانند که در اربعین چه می گذرد. کسانی در دنیا هستند که اگر چه مسلمان نیستند اما به دنبال عدالتند و این وظیفه ما است که باید آنها را با امام زمان (عج) آشنا کنیم و ایشان به آنها معرفی کنیم. مسلما آنها نظام عدالت جهانی که قرار است به دست ایشان در دنیا برقرار شود را خواهند پذیرفت. چرا که در این نظام دیگر دیکتاتوری نیست در واقع اگر بخواهم مثال بزنم چیزی شبیه انقلاب اسلامی ایران است که مردم گرد هم آمدند تا تغییری را رقم بزنند و در یک همه پرسی بزرگ شرکت کردند و حکومت خود را مشخص کردند اگر چه بعد از ظهور امام زمان(عج) ما چیزی به اسم همه پرسی نداریم اما همه مردم نظام عدالت جهانی را می‌پذیرند.

ابنا: به عنوان یک مسلمان چه فعالیت هایی که در کشور آمریکا دارید و برای بیدار کردن مردم چه برنامه ای دارید؟

به صورت شخصی در برنامه‌های جامعه محلی مشارکت می‌کنم و جلسات آگاهی بخشی از مسائل روز دنیا را داریم و سعی می‌کنیم، همدیگر را نسبت به وقایعی که در دنیا رخ می‌دهد، آگاه کنیم همزمان سعی می‌کنم همانطور که برای بیدار کردن و رشد دیگران تلاش می‌کنم این آگاهی بخشی و رشد را به طور مستمر در خودم افزایش دهم در واقع هر روز باید خودمان را رشد دهیم چرا که مسیر سختی در پیش داریم .یکی از دلایلی که ما به سفر اربعین می آییم همین است که هر سال با عهد و پیمان خود را با امام زمان(عج) تجدید کنیم و در این راه ثابت قدم باشیم انشاءالله .

ماجرای نصیحت حاج قاسم به شهید فخری زاده از زبان یک آمریکایی

سفر فیزیکی به کربلا یک بخش از ماجرا است، اما سفر اصلی سفر روحی و معنوی است و در این جا می خواهم یک مثالی بزنم. شنیده بودم که زمانی حاج قاسم سلیمانی به شهید فخری زاده که دوست داشتند به سفر کربلا بروند می‌گویند ؛ اگر من شهید شوم چندین هزار نفر هستند که جایگزین من بشوند اما شما( فخری زاده ) اگر شهید شوی و یا آسیبی به شما برسد کسی نیست که به راحتی جایگزین شما شود. حالا این سوال پیش می آید؛ آیا کربلایی تر از شهید فخری زاده هست؟ کسی که هیچ وقت کربلا نرفته اما در مسیر کربلا و راه امام حسین (ع) زندگی کرده است در واقع مکان و سفر فیزیکی یکی از عوامل کمک کننده برای ارتباط با امام است اما همه چیز نیست و باید با روح و جان خود همیشه در مسیر کربلا باشیم.

ابنا: شما از سفر اربعین چگونه برای روشنگری در زمینه وقایع روز دنیا مثل وقایع فلسطین و غزه برای بیداری مردم غرب بهره برداری می کنید.

سبحان الله، دلیلی که باعث شد من بیشتر با موکب شهید هادی آشنا شوم، عنوان فارسی یک جمله بود که به انگلیسی ترجمه کردم و این جمله از طرف مدیر این گروه آقای عربیان و همسرشان بود و من با این جمله موافقم . محتوای این جمله این بود که ما به سفر اربعین می آییم و غذا و آب و انواع خوراکی را می خوریم و جذب می کنیم اما این ها را نمی توانیم با خود ببریم. اما غذای روحی خود را از اربعین با خود می بریم . الحمدلله در سفر اربعین علاوه بر غذای جسمی، غذای روحی هم می خوریم و اربعین فرصتی برای تغذیه روحی و آموزشهای فرهنگی است و می توانیم خاطراتمان را به کشورهایمان بر گردانیم. موکب شهید هادی از جمله این بسترهای فرهنگی است که هر زائر می تواند با توشه فرهنگی و معنوی به کشور خود برگردد و تکه‌های نور را به خانه ها و جوامع خود چه در کشورهای اسلامی مثل؛ ایران و لبنان یا کشور های غربی انتقال دهند.

ابنا: امسال رژیم صهیونیستی حمله ناجوانمردانه‌ای به خاک ایران کرد و مردم و دولت ایران پاسخ محکم و قاطعی به رژیم صهیونیستی و حامی اصلی او آمریکا دادند اما رسانه های غربی سعی کردند حقایق را به گونه دیگری توصیف کنند در چنین شرایطی پیام شما به مردم ایران چیست؟

من خطاب به مردم ایران می گویم ؛ مردم دنیا با شما هستند و رسانه های غربی به گونه دیگری حقیقت را نشان می دهند. به عنوان مثال اگر بخواهید روی رسانه های غربی حساب کنید فکر می‌کنید؛ کل مردم دنیا با همجنسگرایان هستند، در حالی که وقتی مردم دنیا به طور واقعی صحبت می کنید، متوجه می‌شوید که این گونه نیست و مردم دنیا طرفدار اسراییل یا هم جنسگرایی نیستند و گزارش‌های این رسانه‌ها اکثر اوقات فریبنده و دروغ است.

از جمله این رسانه‌ها؛ سی ان ان ، بی سی و فاکس نیوز هستند. اگر کسی حرف این رسانه ها را باور کند فکر می کند تمام مردم غرب یک تفکر باطل دارند لطفا حرف‌های آنها را باور نکنید .

در قران کریم نیز به این مساله اشاره شده که اگر خبری را می شنوید آن را بررسی کنید و بسیار مراقب باشید. من به ایرانی‌ها توصیه می‌کنم که هر آنچه در رسانه های غربی و فضای مجازی را می‌بینند بررسی کنند چرا که در فضای مجازی جنگ روانی وجود دارد. اگر غرب، حقیقت را به شما بگوید دیگر غرب نیست. سانسورها و دروغ‌ های رسانه‌ای تلاش عامدانه برای کنترل اذهان است. رسانه‌های غرب طوری رفتار کردند که مردم درباره خیلی از مسائل دنیا آگاهی صحیحی ندارند و بیشتر مردم غرب ذات شیطانی حاکمانشان را درک نمی‌کنند، البته در حال حاضر اتفاقات خوبی در دنیا می افتد و تمام رنج های مردم از غزه و لبنان و سوریه گرفته تا مردم ایران طی دو سال اخیر موجب بیداری مردم شده است. در واقع علارغم دردها، اتفاقات خوبی هم در دنیا افتاده مثل ماجرای کربلا که از یک سو امام حسین(ع) به همراه خانواده خود فدا شدند اما حجت برای مردم آشکار و بیدار شدند . در همان زمانی که می بینید با خشونت بچه‌ای به قتل می رسد و رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی را می بینید شاهد گسترش آگاهی میان مردم دنیا هستیم.

به مردم ایران می‌گویم که صهیونیسم خود غرب است

به مردم ایران می‌گویم که صهیونیسم خود غرب است و هیچ تفاوتی بین آمریکا و اسراییل نیست. ممکنه برخی از ایرانی‌ها فکر کنند یک فرد خوب و یا فرد دیگری از رهبران غربی بد است، اما همه آنها مثل هم هستند اگر آمریکا نمی خواست به ایران حمله کند جنگ نمی شد، تمام جنایت اسرائیل با خواست آمریکا بوده و مردم ایران باید دقیقا متوجه این موضوع باشند. همانطور که با اسرائیل عادی سازی نمی‌کنید ، مذاکره با آمریکا نیز بی فایده است چه ویتکاف سر میز نشسته باشد و چه فرد دیگری .

رسانه های غربی ذهن مردم را کنترل می کنند تا بتوانند روی مردم جهان تاثیر بگذارند لطفا روی رسانه‌های غربی حساس باشید ، جنگ نظامی خیلی سخت است، اما جنگ نرم از آن هم سخت‌تر است.

..............

پایان پیام